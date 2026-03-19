これは通う…手羽先80円＆中ジョッキ340円！10日間の春の感謝祭、味の民芸

和食レストラン「味の民芸」は、「春の感謝祭」を3月20日～29日の期間全国の対象店舗で開催します。
味の民芸「春の感謝祭」
ちゃんぽんうどんや手羽先にビールも特別価格！
春の感謝祭では、定番ちゃんぽんうどん3種を特別価格にて販売するほか、創業50周年を記念して、手羽先、アルコールメニュー、お子様メニュー2種を50％オフの特別価格で販売します。
●ちゃんぽんうどん3種 100円引き
人気の定番メニューであるちゃんぽんうどん3種は、期間中それぞれ100円引きで提供。醤油ベースの「民芸ちゃんぽんうどん」、白湯ベースの「長崎ちゃんぽんうどん」、豆板醤を効かせた「ピリ辛ちゃんぽんうどん」の3種類をラインアップします。
・民芸ちゃんぽんうどん 1160円→1060円
・長崎ちゃんぽんうどん 1160円→1060円
・ピリ辛ちゃんぽんうどん 1160円→1060円
●手羽先 50％オフ
創業50周年を記念し、一品メニューの中でも人気が高い手羽先は50％オフで提供されます。味はタレ、塩、黒酢の3種類から選べます。
・手羽先 170円→80円
●アルコール 50％オフ
アルコールメニューも50％オフで提供されます。
・生ビール中ジョッキ 680円→340円
・生ビール大ジョッキ 860円→430円
・ハイボール 530円→260円
・レモンサワー 460円→230円
・梅酒 460円→230円
●おこさまメニュー 50％オフ
子ども向けメニューも50％オフとなり、うどんセット2種とドリンクが対象です。
・おこさまきつねうどんセット 550円→270円
・おこさまえびてんうどんセット 580円→290円
・おこさまドリンク各種 110円→50円
半額はうれしい！10日間限定
手羽先やアルコールまでしっかり半額になるのは、かなりおトク！ 普段よりも気軽にいろいろ注文できそうで、ついあれこれ試したくなります。
ちゃんぽんうどんの値引きも含めて、食事も飲みも楽しめる内容になっているのがポイントです。期間限定なので、気になる人は早めに立ち寄ってみてください。
※価格は税込み表記です。