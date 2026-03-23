やったね！ セブンの定番シュークリームが進化、濃縮ミルクが楽しみ～

セブン‐イレブンは3月24日から、「バニラ広がるカスタードシュー」と「ほおばるしあわせたっぷりホイップWシュー」を順次リニューアル発売します。

今回のリニューアルでは、クリームのくちどけやシュー皮の食感に改良を加え、日常的に食べやすい仕上がりを目指したとしています。

▲バニラ広がるカスタードシュー 172円

マダガスカル産バニラビーンズを使用したバニラペーストを取り入れ、風味を活かしながら濃縮ミルクでコクを加えたカスタードクリームを採用しています。

シュー皮は焼成工程を調整し、香ばしさと歯切れの良さを高めたといいます。クリームと生地のどちらもくちどけにこだわり、最後まで軽やかに味わえるとしています。

▲ほおばるしあわせたっぷりホイップWシュー 199円

ホイップクリームとカスタードクリームが同時にとろけるような食感を追求した商品です。

カスタードはよりなめらかでくちどけの良い仕上がりとし、ふんわりと焼き上げたシュー皮と組み合わせることで、クリームとの一体感を高めています。

ミルクのコクとくちどけを強化

今回のリニューアルは、日常的に手に取りやすい価格帯のスイーツでありながら、細かな改良を重ねている点が印象的です。

ちょっとした休憩時間や食後のデザートに、新しくなったシュークリームを試してみては？

※価格は税込み表記です。