ビール半額！手羽先80円！ 味の民芸「春の感謝祭」が全店で29日まで

和食レストラン「味の民芸」は、「春の感謝祭」を3月20日から全店で開催中です。
定番ちゃんぽんうどん3種を特別価格にて販売。さらに、創業50周年を記念して、手羽先、アルコールメニュー、お子様メニュー2種を50％オフの特別価格で提供中です。
3月29日まで。
●ちゃんぽんうどん3種 100円引き
人気の定番メニューであるちゃんぽんうどん3種は、期間中それぞれ100円引きで提供。
・民芸ちゃんぽんうどん 1160円→1060円
・長崎ちゃんぽんうどん 1160円→1060円
・ピリ辛ちゃんぽんうどん 1160円→1060円
●手羽先 50％オフ
創業50周年を記念し、一品メニューの中でも人気が高い手羽先は50％オフで提供されます。
・手羽先 170円→80円
●アルコール 50％オフ
・生ビール中ジョッキ 680円→340円
・生ビール大ジョッキ 860円→430円
・ハイボール 530円→260円
・レモンサワー 460円→230円
・梅酒 460円→230円
●おこさまメニュー 50％オフ
子ども向けメニューも50％オフとなり、うどんセット2種とドリンクが対象です。
・おこさまきつねうどんセット 550円→270円
・おこさまえびてんうどんセット 580円→290円
・おこさまドリンク各種 110円→50円
味の民芸の店舗はコチラから確認できますよ。
※価格は税込み表記です。
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