ビール半額！手羽先80円！ 味の民芸「春の感謝祭」が全店で29日まで

和食レストラン「味の民芸」は、「春の感謝祭」を3月20日から全店で開催中です。

定番ちゃんぽんうどん3種を特別価格にて販売。さらに、創業50周年を記念して、手羽先、アルコールメニュー、お子様メニュー2種を50％オフの特別価格で提供中です。



3月29日まで。

●ちゃんぽんうどん3種 100円引き

人気の定番メニューであるちゃんぽんうどん3種は、期間中それぞれ100円引きで提供。

・民芸ちゃんぽんうどん 1160円→1060円

・長崎ちゃんぽんうどん 1160円→1060円

・ピリ辛ちゃんぽんうどん 1160円→1060円

●手羽先 50％オフ

創業50周年を記念し、一品メニューの中でも人気が高い手羽先は50％オフで提供されます。

・手羽先 170円→80円

●アルコール 50％オフ

・生ビール中ジョッキ 680円→340円

・生ビール大ジョッキ 860円→430円

・ハイボール 530円→260円

・レモンサワー 460円→230円

・梅酒 460円→230円

●おこさまメニュー 50％オフ

子ども向けメニューも50％オフとなり、うどんセット2種とドリンクが対象です。

・おこさまきつねうどんセット 550円→270円

・おこさまえびてんうどんセット 580円→290円

・おこさまドリンク各種 110円→50円



味の民芸の店舗はコチラから確認できますよ。

※価格は税込み表記です。