ソニー・インタラクティブエンタテインメントは3月18日、PlayStation 5本体にもう1台のコントローラーが追加で同梱されたセット商品「PlayStation®5 デジタル・エディション 日本語専用 Console Language: Japanese only - DualSense® ワイヤレスコントローラー ダブルパック」を発表した。4月24日発売で、価格は6万5000円。

2台のコントローラーが同梱されているため、チームプレイや1対1の対戦など、ローカルマルチプレイを始めるのに最適だ。全国のPlayStation 取扱店にて、3月25日より順次予約を受け付ける。

ユーザーからは「単品でそろえるよりは確かにお得」「通常版5万5000円より1万円高いと見ると…」「常に1個充電できる2個持ちはアリ」などの声が寄せられている。

また、2人で遊べるローカルマルチプレイに対応したソフトでは、「ドラゴンボール Sparking! ZERO」、「フォートナイト」、「Overcooked! All You Can Eat」などが挙げられる。

そのほかの対応タイトルをまとめた記事を過去に掲載しているので、あわせてチェックしてほしい。

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