うまそ！ファミマのミルクティーフラッペ　あの「Afternoon Tea」監修で1900万杯突破

ファミリーマートは3月17日より、「アフタヌーンティー ロイヤルミルクティーフラッペ」を全国の店舗で発売します。

1900万杯突破！アフターヌーンティー監修フラッペ

「アフタヌーンティー ロイヤルミルクティーフラッペ」は、紅茶ブランド「Afternoon Tea」監修のもと開発されたフラッペです。

2023年から3年連続でフラッペ売上No.1を記録し、累計販売数1900万杯を突破している人気商品で、今回リニューアルして発売されます。

▲アフタヌーンティー ロイヤルミルクティーフラッペ 360円

リニューアルした商品は、紅茶の味わいをより感じられるよう改良。"ミルクの味わいに負けない紅茶感"を目指して設計し、スリランカ産茶葉を使用することで、爽快な渋みと芳醇な香りを引き立てています。

また、細かく砕いたミルクティー味のかき氷の中に、紅茶風味のクッキーが加えられており、食感の変化も楽しめます。

ミルクティー好きはチェック！ 間違いないでしょ！

ティータイム気分を味わえるフラッペ。今回、さらに紅茶らしさを強めて登場します。どうやら、これまでの商品を飲んだことがある人にとっても違いを感じやすいリニューアルになっているそうですよ。



「Afternoon Tea」が監修していることもあって、ミルクティー好きには楽しみな一杯。これはおいしそうです！



※価格は税込み表記です。