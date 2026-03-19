あさり×桜えびって反則…ドミノ春クワトロが気になりすぎる

ドミノ・ピザは3月23日から6月28日まで、「あさりと桜えびの春クワトロ」を期間限定で販売します。

▲あさりと桜えびの春クワトロ

S3580円／M4280円／L5180円

持ち帰り S1790円／M2140円／L2590円

「あさりと桜えびの春クワトロ」は、春の限定ピザと定番ピザが1枚になったクワトロ・ピザです。

駿河湾産桜えびやあさり、菜の花、そら豆といった季節の食材を使用した2種類のピザと、「マルゲリータ」「炭火焼チキテリ」を組み合わせています。

▲あさりと菜の花のホワイトソース

S3580円／M4280円／L5180円

持ち帰り S1790円／M2140円／L2590円

「あさりと菜の花のホワイトソース」は、北海道産の牛乳と小麦粉で仕立てたホワイトソースに、あさりの旨みを合わせた一枚です。

菜の花やガーリックスライスを加えることで、焼成後は外側が香ばしく、中はほくほくと甘みを感じられる食感になっているそう。

仕上げには、パルメザン・ゴーダ・チェダーの3種をブレンドしたパルメザンミックスチーズをふりかけています。

▲パンチェッタとそら豆の桜えびソース

S3580円／M4280円／L5180円

持ち帰り S1790円／M2140円／L2590円

「パンチェッタとそら豆の桜えびソース」は、駿河湾産桜えびの旨みを凝縮したクリーム仕立てのソースに、そら豆やパンチェッタを合わせたピザです。

加熱することで余分な塩味ば抑えられ、素材そのもののコクが際立つといいます。春の旬素材と、塩漬けした豚バラ肉を低温燻煙したパンチェッタの組み合わせは、上品でありながら満足感があるとしています。

春の食材と定番ピザを1枚に！

春の食材と定番ピザを一度に楽しめる構成なので、どれを選ぶか迷う場面でも選びやすい一枚です。

貝の旨みや桜えびのコク、ホクホクとしたそら豆が入ったピザは春の季節感たっぷりで、この時期ならではの楽しみ方ができそうです。普段の定番メニューに少し変化を加えたいときにも試してみては？

※価格は税込み表記です。