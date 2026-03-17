ありそうでなかった！日清「白ごはん」カップメシ　お湯5分でふっくら、防災備蓄にも

日清食品は3月30日、「日清ふっくら釜炊き ごはん」を全国で発売します。224円。

熱湯5分「日清ふっくら釜炊き ごはん」

「日清ふっくら釜炊き ごはん」は、熱湯を注いで5分で完成するカップタイプの白ごはんです。

独自の「新・釜炊き製法」により、直火で炊いた米を乾燥・膨化させることで、熱湯調理でもふっくらとした食感と炊きたてのような風味や甘みを実現したといます。出来上がりの重量は約180gです。

カップ内には余裕のあるスペースが設けられており、レトルトカレーや牛丼の具などをのせてもこぼれにくい設計。



電子レンジを使わずに調理できるため、電子レンジのないオフィスやアウトドアなど幅広いシーンでの活用が想定されています。

また、常温で1年間保存が可能。防災備蓄にもぴったりだとしています。

ありそうでなかった「白ごはん」

日清食品は「日清カレーメシ」といった、お湯をかけるだけで完成する"カップライス"を展開していますが、実は白ごはんのカップライスが今回が初めて。



そのまま具材をのせて食べられるので、主食として簡単に利用できそうです。さらに、災害用のストックにも重宝してくれそうで、注目が集まりそうです！



※価格は税込み表記です。