リンガーハット「麻婆なすちゃんぽん」これ絶対うまいやつ　梅豚しゃぶも登場

リンガーハットは3月23日より、「季節の麺三味」春・初夏の第1弾として期間限定の冷やしメニュー2種を順次販売します。

なお、北海道・青森・秋田・岩手・宮城・福島・山形・富山・石川・長野の店舗では4月24日からの販売となります。

2種の冷やしちゃんぽんが全国で登場

期間限定メニュー「麻婆なすの冷やしちゃんぽん」「梅肉と豚しゃぶの冷やしめん」が登場します。

▲麻婆なすの冷やしちゃんぽん

レギュラー1080円、麺少なめ1000円、麺1.5倍1160円

なすやパプリカなど7種類の国産野菜を使用した冷やしメニューです。胡麻の風味をきかせたスープに、別添えの花椒ラー油で辛さを調整できます。

▲梅肉と豚しゃぶの冷やしめん

レギュラー1080円、麺少なめ1000円、麺1.5倍1160円

紀州産梅肉の酸味としその香りが特徴の醤油だれに、豚しゃぶと国産野菜を合わせた一品です。全粒粉入りの冷やし専用麺を使用し、のど越しの良さが特徴とされています。

地域限定で旨辛ちゃんぽん

また、地域限定で「麻婆なすの麻辣湯ちゃんぽん」「牛肉ちゃんぽん青唐スープ」を発売します。

▲麻婆なすの麻辣湯ちゃんぽん（愛媛県以東）

レギュラー1280円、麺少なめ1200円

▲牛肉ちゃんぽん 青唐スープ（九州地方＋山口県、広島県）

レギュラー1490円、麺少なめ1410円



※価格はいずれも税込み表記です。

※東京23区、北海道、沖縄県など一部特別に地域には特別価格が適用され価格が異なります。

春限定の個性派ちゃんぽんが登場

気温が上がるこれからの時期に、全国で冷やしメニューが登場します。コクのある「麻婆なす」と、爽やかな「梅肉と豚しゃぶ」、どちらも暑い日に食べたくなりそう！

いずれも期間限定商品なので、気になる人は早めにお店でチェックしてください。