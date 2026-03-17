トマト多っ！モス「大盛りトマト」の限定バーガー、沖縄店舗で「トマト祭り」開催

モスバーガーは3月19日から3月29日の11日間、沖縄県内のモスバーガー全21店舗で「沖縄県モスのトマト祭り」を開催する。

沖縄限定「大盛りトマト」バーガー2種が登場！

モスバーガーでは、地域限定で地元の食材とコラボレーションした商品を発売する取り組みを各地で実施している。



「沖縄県モスのトマト祭り」では、沖縄県内のモスバーガー限定で、沖縄県産トマトを使用したバーガーを数量限定で発売する。



期間中は、生のトマトを使用するすべての商品に沖縄県産トマトを使用するほか、数量・地域限定商品として「とびきり 大盛りトマト モス野菜チーズバーガー」と「とびきり 大盛りトマト チリバーガー」も販売する。

▲「とびきり 大盛りトマト モス野菜チーズバーガー」（880円）



県産トマトの上に国産牛100％使用のパティとスライスチーズをのせ、レタス、スライスオニオン、さらに県産トマトを重ねたバーガー。



ハーフマヨネーズタイプとオーロラソースで味付けし、県産野菜のおいしさを存分に楽しめるボリュームたっぷりの商品とうたう。

▲「とびきり 大盛りトマト チリバーガー」（880円）



県産トマトの上に国産牛100％使用のパティをのせ、オニオンと2枚目の県産トマトを合わせた。



和風BBQソースとホットチリソースをかけ、ピリッとスパイシーなソースがトマトのおいしさを引き立てる味わいという。

トマト好きにはたまらない！

さらに期間中は、トマトそのもののおいしさが楽しめるよう、「沖縄県産のトマト」を店舗で販売するそうだ（1個200円／数量限定 なくなり次第終了）。



モスバーガーの2018年の産地レポートによると、沖縄では温暖な気候を生かし、無加温で栽培するなど、独自の方法でトマトの生産に取り組んでいるという。



地元のおいしい野菜を堪能できる、嬉しいチャンス！ 販売は沖縄県内のモスバーガー全21店舗のみということもあり、沖縄県の方が羨ましい……！

（※文中の価格はすべて税込）