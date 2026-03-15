とり天もからあげも食べたい人へ　人気「合盛り」復活、鶏天8個の倍盛りも

からあげ定食専門店「からやま」は、3⽉19⽇より「とり天合盛り定食」と「とり天倍盛り合盛り定食」を販売する。

圧倒的な人気「とり天合盛り定食」が復活！

からやまの期間限定メニューの中でも人気が高いという「とり天合盛り定食」が、復活を望む声を受けて再登場する。

▲とり天合盛り定食

通常店舗：935円、券売機店舗：940円



カリッとした衣と、やわらかくジューシーな鶏もも肉で仕上げた「とり天」は、軽い食感で何個でも食べられる仕立てというこの「とり天」と看板メニュー「カリッともも」を相盛りにした定食。



自家製タルタルソースと、酢醤油と、からしが添えられ、味の変化を楽しみながら最後まで楽しめる。



ご飯、みそ汁付き。

▲とり天倍盛り合盛り定食

通常店舗：1199円、券売機店舗：1200円



また、「とり天をもっとたくさん食べたい！」という人のために、通常の2倍となる8個を盛り付けた、お皿からあふれるほどボリューム満点の「とり天倍盛り合盛り定食」も同時に展開する。



▲とり天 単品（とり天4個・タルタル・酢醤油・からし）

通常店舗：429円、券売機店舗：430円



「とり天」は単品でも注文可能。なお、とり天合盛り定食はテイクアウトにも対応する。

▲とり天合盛り弁当（とり天4個/カリッともも2個/タルタルor酢醤油・からし/ご飯）

通常店舗：918円、券売機店舗：940円

▲とり天倍盛り合盛り弁当（とり天8個/カリッともも2個/タルタルor酢醤油・からし/ご飯）

通常店舗：1177円、券売機店舗：1200円

自家製タルタルがうれしい！

人気の「とり天」定食が、再び登場！味変用のタレ3種が付いているのもうれしい。



特にうれしいのは「タルタルソース」。たまごと玉ねぎのゴロゴロ食感が楽しめる自家製タルタルだそうで、これだけでもご飯が進んでしまいそうだ。



自宅での食事や職場でのランチ用にテイクアウトもできるので、気になる方は気軽に試してみては。

（※文中の価格はすべて税込）