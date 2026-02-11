アイドルグループ「アイテムはてるてるのみ」で不動の人気を誇る後藤まつり（ごとう・まつり）さんが、5th DVD「まつりに連れてって！」（発売元：徳間書店、販売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：128分、価格：4620円）の発売記念イベントを1月28日、秋葉原の書泉ブックタワーで開催した。

グループは東名阪ツアー「晴れのち、君と。」の締めくくりとして、6周年記念を兼ねたライブを1月に上野公園野外ステージで開催。ソロでのグラビア活動も勢い乗っていて、10月に1st写真集「まつりがはじまる。」が出ているが、同時ロケによる映像作品がこの5th DVDである。

――どんなシーンが楽しめますか？

【後藤まつり】 私と一緒に南国に遊びに行くというのがコンセプト。ロケは7月に沖縄でやったのですが、ジンベエザメの浮き輪に乗って泳いだり、クルマのボンネットの上で日光浴したり、古民家の縁側で寝転んだりしました。

――オススメは？

【後藤まつり】 お風呂でシャワーを浴びるシーンです。泡を塗って体を洗ったり、バスタブに浸かったのですが、むちむち感と大人の色気の両方を楽しんでいただけると思います。

――ほか注目は？

【後藤まつり】 海が見えるテラスで、黄色と水色の競泳水着を披露するシーンです。デザインが前開きタイプだったので、胸の形をきれいに見せることができたかなと。ラストの寝室シーンも、ピンク色のランジェリーが可愛かった点で推したいです。

――2026年の抱負も聞かせてください。

【後藤まつり】 グループは6周年ライブを終えて7年目に。長く続けられるのはファンのみなさんのおかげだし、東名阪ツアーだけでなく各地でライブをやりたいです。ソロではグラビアに力を入れて、DVDリリースを増やしたり、また写真集を出せるようにがんばりたいです。

グループは都内でのライブ開催が多いが、2月22日・23日に名古屋遠征もあるので、中部地方のファンは要チェック。栄にあるライブハウス「NAGOYA ReNY limited」にて。4月24日には、6th DVD（タイトル未定）もリリースされる。