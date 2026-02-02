アイドルグループ「イイトコドリ」のメンバーで、グラビアでも高い人気を見せる桜木美緒（さくらぎ・みお）さんが、制服美少女誌「Cream 2026年2月号」（発行元：メディアックス、定価：2500円）の発売記念イベントを1月19日、秋葉原の書泉ブックタワーで開催した。

2026年元旦から新体制になったイイトコドリにおいて、桜木さんは先代から継続して活動する唯一のメンバー。最年長ではないがグループの先輩格だし、ファンも注目するなかでのイベント開催となった。Creamの誌面を飾るのは今回が初めて。11月半ばに都内のスタジオでロケが行なわれたという。

――初めて起用された気持ちから聞かせてください。

【桜木美緒】 本当にうれしいです。（同じ事務所に所属する）別のグループの子が掲載されるのを見ていたし、大先輩の西永彩奈（にしなが・あやな）さんが副編集長なので、ずっと出たいと思っていましたから。ロケ現場に来ていただけたことも感激です。

――お気に入りは？

【桜木美緒】 セーラー服の写真です。中学も高校も制服はブレザーだったので、セーラー服への憧れはあったし、イイトコドリの担当カラーである緑色のリボンもうれしいポイント。Instagramに写真を公開したら、フォロワーが1000人以上も増えました。

――それ以外の衣装では？

【桜木美緒】 普通の競泳水着です。いつも（イメージDVDの）仕事で着るのは前開きタイプなので、前が閉じている普通のデザインのものは初めて。それが逆に新鮮だったし、ぜひ誌面で確認してほしいです。

――ロケ現場で西永さんからのアドバイスなどは？

【桜木美緒】 スクールバッグのキーホルダーを担当カラーのものに替えていただいたり、みっちりとパンチラの指導も。「脚はこう開いて、膝の向きはこっち、かかとはこの位置で……」と丁寧に教えていただきました。さすがパンチラのレジェンドだと思いました（笑）。

――イイトコドリの活動についても。

【桜木美緒】 新体制では振り付けや立ち位置、歌割りなどが以前とかなり変わったし、ステージで新しい景色を楽しんでもらえるように。一番先輩ですし、メンバーを引っ張りながらがんばっていきたいです。

グラビア活動も勢いに乗っているので、これまでと変わらずに継続していくとのこと。Creamに再び起用されることも十分に考えられるだろう。4th DVD「いけない娘のFall in love」もリリースを迎え、2月15日に秋葉原のソフマップでまたイベントが開催される。