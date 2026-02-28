「制服はあと5年は着ます！」 船岡 咲がセーラー服で「Cream」掲載記念イベント開催

グラビアと女優業で実力を発揮する船岡 咲（ふなおか・さき）さんが、制服美少女誌「Cream 2026年2月号」（発行元：メディアックス、定価：2500円）の掲載記念イベントを2月4日、秋葉原の書泉ブックタワーで開催した。

船岡さんが同誌に起用されるのは、2024年6月号以来なので1年8ヶ月ぶり。衣装はセーラー服と野球のユニフォームを羽織った白ビキニの2種類。イベント参加特典として、A2判の特製タペストリー（5冊購入）、撮影で使用した野球バットと硬式ボール（7冊購入）が用意されているのが特徴だ。

――野球のユニフォームを着るなんて珍しいグラビアですね。

【船岡 咲】 プロ野球の試合もよく観戦に行くし、自分の生誕祭でもユニフォームを着るくらいの野球好き。あまり公に言っていないので「そうだったんだ」「意外だね」という声は多かったですが、こうしてグラビアを撮っていただけてうれしいです。好きな球団は読売ジャイアンツです！

――セーラー服のほうはいかがでした？

【船岡 咲】 白のカラー（襟）と緑色のネクタイが可愛かったです。いつもCreamさんの撮影で制服が着られることを楽しみにしていますが、あと5年……37歳までは着ていきたいと思います。ファンの方々にも「咲ちゃんの制服が見られてうれしい」と言っていただけます。

――ロケ現場に副編集長の西永彩奈さんは？

【船岡 咲】 もちろん来て、メイキング動画を撮りながらテキパキと現場を回してくれました。「咲ちゃんのほうが先輩だし、言わなくても欲しいポーズをしてくれる」と任せてもらえるから、予定より1時間も早く終わるほどスムーズ。さすがだと思います。

――プライベートでも会ったりするのですか？

【船岡 咲】 最近よく会っています。彩奈ちゃんの家に遊びに行くことが多いですが、（船岡さんはグラビア界でも有名な雨女なので）雨パワーが発揮されて、「咲ちゃんが来る日はびしょびしょのイメージ」と言われます（笑）。外に出かけたりせず、ずっとしゃべって過ごしています。

ジュニア時代からの盟友である2人だが、なんと3月28日に秋葉原のソフマップで「Cream 2026年4月号」のイベント開催で共演することが決定（しかも制服姿）。グラビア卒業を発表した西永さんが同誌で最後の表紙を飾ることもあり、これは貴重なイベントになりそうだ。3月8日に開催される船岡さんの生誕祭「笑顔さんさん・おたんじょうび」も、現在参加を受付中なので紹介ページで確認してほしい。