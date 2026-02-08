アイドルグループ「ニコニコ▽SPIRIT」（略称：二コスピ）の雷神サンダーレイガーさんが、制服美少女誌「Cream 2026年2月号」（発行元：メディアックス、定価：2500円）の発売記念イベントを1月27日、秋葉原の書泉ブックタワーで開催した。

とにかくインパクトのある名前が目を引くレイガーさんは、美容師として働きながらステージで歌とダンスを披露する異色のアイドル。Cream誌上に撮り下ろしが掲載されるのは3度目となるが、今回のイベントではライガーさんが表紙の特装カバーが参加特典（5冊以上）で用意されたのがポイントだ。

――これはうれしい特典ですね。

【雷神サンダーレイガー】 ファンの方々もめっちゃ喜んでくれました！ 二コスピでも制服公演みたいなものがあって、月1回くらい着ているのですが、Creamさんで披露したら「また違った感じがするね」と言っていただけました。

――ロケはいかがでした？

【雷神サンダーレイガー】 秋に都内のスタジオでやったのですが、副編集長（西永彩奈さん）にも来ていただきました。めっちゃ可愛いくて美人でしたし、「座ったときは腰をこう捻ったほうがいい」「顔はこっちに向けて」とか、ポージングのアドバイスをいただけたことが印象に残っています。

――推しの写真は？

【雷神サンダーレイガー】 まず挙げたいのが、見開きで大きく掲載されているセーラー服ショットです。カラー（襟）が白だという点もよかったです。そして鮮やかな紫色の競泳水着のショット。いままで着る機会がなかったので、すごく新鮮な気持ちになれました。

――ニコスピの紹介も。

【雷神サンダーレイガー】 2024年4月に立ち上がったグループで、個性豊かなメンバーがたくさんいます。私はそのなかでもリーダー的なポジション。もうすぐ2周年を迎えるし、みんなで盛り上がっていけるようにがんばります！

2月13日に浅草VAMPKIN（ヴァンプキン）で開催される、Cream編集部主催の「Cream☆Live SP Vol.2 拡大版」にも参加予定。2月末で現体制終了が発表された「ひめもすオーケストラ」なども出演するライブなので、金曜日の夜開催だが要チェックだ。