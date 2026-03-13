AMD Ryzen＋RTX5070のゲーミングPCなど4機種　CFD販売がASUS提携モデル発売

シー・エフ・デー販売は、ASUSとの提携による『POWERED BY ASUS』PCの新たなラインアップを発表した。4つのモデルは、3月13日から上新電機のJoshin webにて発売開始予定だ。

展開されるのは、ハイエンドからミドルレンジまでの4つのモデルのゲーミングデスクトップPCだ。それぞれのモデルには、最新のAMD RyzenおよびIntel Core Ultraプロセッサが搭載されており、メモリは32GB DDR5を標準装備している。特に、GeForce RTX 5070やRadeon RX9060XTといった高性能グラフィックスカードが採用されているため、高フレームレートでのゲームプレイや配信・録画を求めるユーザーに最適な選択肢となっている。ストレージには1TBのPCIe 4.0対応SSDを装備し、ロード時間の短縮を可能にする。

Ryzenハイエンドモデルは、AMD Ryzen 7 7700とNVIDIA GeForce RTX 5070の組み合わせで、多岐にわたる用途に対応できる。これに対して、ミドルレンジモデルでは、Ryzen 5 7500FとRadeon RX9060XTの組み合わせで、コストパフォーマンスを重視しつつ、幅広いゲームに対応できる性能を提供する。

IntelのCore Ultraシリーズを搭載したモデルでは、Core Ultra 7 265FまたはCore Ultra 5 225Fが搭載されている。これらのモデルは、Efficientコアを活用することで、長時間のゲームプレイや並行作業の安定性を高めている。Wi-Fi 6EやBluetooth 5.3といった最新の接続機能を備え、ユーザーは常に最新のネットワーク環境を利用できる。

これらの新製品は、Joshin web限定での初回販売を予定しており、ハイエンドからミドルレンジまで、ゲーマーのニーズに応える幅広い選択肢を提供する。