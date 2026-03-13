GIGABYTE Z890 PLUSシリーズ発表　Core Ultra 200S Plus対応、DDR5性能を引き出す新マザーボード

GIGABYTEは、3月に最新のZ890 PLUSシリーズ新マザーボードを発表した。このシリーズは最新のIntel Core Ultra 270K Plus、および250K Plusプロセッサー向けに設計され、Ultra Turbo Modeや2-DIMMメモリ構成の強力なD5 Duo Xテクノロジーが特徴という。

GIGABYTE Z890 PLUSシリーズは、Ultra Turbo Modeにより、Intel Core Ultra 200S Plusシリーズのユーザーに最大40%のパフォーマンス向上をワンクリックで提供する。3段階のレベルで性能を調整でき、ビデオゲームのプレイヤーやプロフェッショナルユーザーに対して魅力的な選択肢となっている。加えて、D5 Duo XテクノロジーがDDR5メモリの壁を壊し、優れたメモリ性能を実現する。このシステムは、AIコンピューティングやコンテンツ制作ワークロードとの互換性が高いという。

さらに、Z890 PLUSシリーズはデジタル・ツイン 16+1+2 フェーズVRMソリューションとVRM Thermal Armor Advancedによって、負荷の高いワークロードに対する優れた安定性と熱管理を提供する。M.2 EZ-FlexはSSDの熱性能も向上させ、ハードウェアの最適な動作を提供する。

先端の接続性や使いやすい組立体験も提供しているこのマザーボードは、5GbE LAN、Wi-Fi 7、指向性超高利得アンテナを備えており、低遅延のネットワーク接続を実現する。また、PCIe 5.0 M.2スロットやDP-Alt対応USB4 Type-Cポートが搭載され、ストレージやディスプレイとの接続性を高める。