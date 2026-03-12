寝転びながらPC操作？ 空中操作できるハンディマウスが登場

どんな姿勢でも快適な操作を可能にする「ワイヤレスハンディマウス」がサンワサプライから新たに発売された。この製品「400-MAWBT204BKN」は、3月11日より同社の直販サイト『サンワダイレクト』で購入可能で、販売価格は税抜きで7,255円だ。

このワイヤレスハンディマウスは、中央のスティックを傾けることでカーソル操作が可能となり、どんな姿勢でも便利に使える空中操作が最大の魅力だ。特に、椅子やソファ、ベッドでリラックスしながら動画や漫画を視聴する際に、その真価を発揮するという。

製品は、多様なデバイスと高い互換性を持ち、BluetoothまたはUSB Aレシーバーでの接続が可能だ。これにより、パソコン、スマホ、タブレットなど多様な機器で使用できる。また、カウント切り替え機能が追加されており、ユーザーのニーズに応じて800、1200、1600、2000の間でDPIを調整できる点も大きな特徴となっている。

加えて、メディアコントロールボタンを搭載し、再生、一時停止、トラック操作、音量調整といった動画視聴操作が簡単に行える。また、PowerPointやKeynoteでのプレゼン操作にも対応し、ビジネスシーンでも活躍するアイテムだ。

さらに、使いやすさを追求したデザインとして、ホイールによるスムーズなスクロールや充電式のUSB Type-Cケーブルの使用にも対応している。これにより、繰り返しの充電にも対応し、快適な操作性を提供する。