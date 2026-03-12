ASUSの新電源「TUF Gaming Gold EVO」登場　ATX 3.1＆PCIe Gen5.1対応で8年保証

ASUS JAPANは、ミリタリーグレードの耐久性とATX 3.1規格に準拠した最新設計を特徴とする電源ユニット「TUF Gaming Gold EVO」シリーズを発表した。この高性能電源ユニットは850Wと750Wの2モデルで展開され、販売は3月13日から開始される。

「TUF Gaming Gold EVO」シリーズは、プリント基板の保護コーティングによって湿気や埃、過酷な温度条件下での信頼性を高めている。さらに、採用されたミリタリーグレードのコンデンサは標準的な選択よりも52％広い温度耐性と最大2.5倍の耐久性を持ちながら、高品質なデュアルボールベアリングのファンも搭載し、スリーブベアリング設計と比べて2倍の寿命を誇るという。

これらのユニットは80 PLUSおよびCybenetics Gold認証を取得し、PCIe Gen 5.1グラフィックスカードに対応した16ピンPCIeケーブルを同梱している。組み込みがしやすいようにフルモジュラー設計を採用しており、UL1581難燃試験およびUL758認証をクリアした柔軟なエッチングケーブルにより、配線周りをすっきりとまとめることが可能だ。

保証期間は8年間と長く、耐久性や信頼性に重点を置いたデザインとなっている。