Androidで使える紛失防止タグ「amine」　USB-C充電で最長6ヵ月、音とLEDで探索

ロジテックINAソリューションズが新たにAndroid対応の紛失防止タグ「amine」を発表した。この製品は3月12日より販売開始され、USB Type-C充電式で繰り返し使用可能。ガラストップの美しいデザインが特徴で、アクセサリーとしても楽しめるという。価格はオープン価格で、発売を記念して1000円OFFのクーポンキャンペーンが行われる。

「amine」はGoogleの「Find Hub」アプリと連携し、紛失したアイテムの位置情報を特定することができる。タグがBluetooth範囲内にある場合、アプリから音を鳴らすことで探し物の場所を特定することも可能だ。アラーム音と同時に、ロゴが7色に光るため、視覚的にも分かりやすい。また、IPX5の防水仕様で、日常の水しぶきや大雨でも耐える設計となっている。

この製品はUSB Type-Cケーブルで充電可能で、1回の満充電で最長6ヵ月間使用できる。LEDランプで充電状況も一目瞭然。充電用ケーブルおよびアダプタは別売りだが、手持ちのもので代用できるため利便性が高い。さらに、家族や友人と位置情報を共有できるため、協力して探すことも可能だ。

発売記念のクーポンは、ロジテックダイレクト本店や楽天市場店、Yahoo!ショッピング店、Amazon店で実施される。キャンペーン期間は3月12日から3月19日までとなっている。