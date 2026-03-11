iPhone／Android対応　スマホ用Bluetoothリモコンと撮影マウントが登場

エレコムは、スマートフォン向けの新しい撮影アクセサリを発売した。今回のリリースでは、Bluetoothワイヤレスリモコンと2タイプのカメラ用マウントが含まれている。価格は、Bluetoothリモコンが880円、カメラ用マウントのホルダータイプが2,080円、マグネットタイプが2,680円だ。

エレコムが新たにリリースしたこのシリーズは、写真や動画撮影をより手軽に行える製品群となっている。Bluetoothワイヤレスリモコンは約10m離れた場所からでも撮影が可能で、手ブレを抑えて集合写真や風景写真を撮影できる。Bluetooth 5.0に対応し、iPhoneやAndroidでも使用可能だ。コンパクト設計に加え、自動スリープ機能も搭載しているため、電池寿命が最大約40時間という優れた性能を誇る。

カメラ用マウントは、ホルダータイプとマグネットタイプの2種類を展開。ホルダータイプは、縦向き横向きの360度回転が可能で、4.7インチから6.9インチまでのスマートフォンに対応する。また、他のアクセサリーと組み合わせて自在にカスタマイズできるのも特徴だ。一方、マグネットタイプは磁力でスマホの装着が簡単になる設計として、より手軽な撮影環境を提供する。