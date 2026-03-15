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3月18日発売

セブン、ボリューム満点「ガツンとガリチキサンド」肉厚チキン×分厚いパン

2026年03月15日 15時30分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

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がっつりいきたい時に！

　セブン‐イレブンは「ガツンとガリチキサンド」（496円）を、全国の店舗にて3月18日より順次発売する。

ボリューミー！「ガツンとガリチキサンド」

　これまでのサンドイッチの枠を超える、ボリュームの新サンドイッチ。

　にんにく醤油でパンチを効かせた肉厚ジューシーな“ガリチキ（ガーリックチキン）”をメインに、レタスとマヨネーズを分厚いパンで挟んだボリューム満点のサンドイッチ。

　チキンは薄い衣で、パンからあふれんばかりのサイズ感が特長。ひと口かじると、にんにく醤油の香りが広がる仕立てだ。具材を挟むパンは既存のサンドイッチより幅を大きくし、さらなる食べ応えを実現。パンの自然な甘さと、しっとり・ふんわりとした食感が楽しめる。

　ひと口食べた瞬間に広がる“ジャンキーな味わい”が食欲をそそる、背徳感たっぷりの一品とうたう。

「ガツン」と重厚感。夜にもぴったり

　リリースによると、セブン‐イレブンでは朝食やランチの時間帯以外に、夕食や夜食として夜の時間帯にも親しまれているそう。今回の商品は、しっかり食べたい夜にぴったりとしている。

　夜需要を意識したサンドイッチは少し意外だが、「ガツン」と重厚感のあるサンドイッチはビールのお供にもなりそうだ。

　（※文中の価格はすべて税込）

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