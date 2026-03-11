90円は安い！おにぎり・うどん・たこ焼き 春休みの平日お得メニュー

かっぱ寿司は平日限定で「かっぱの挑戦 平日（得）メニュー」を実施中。3月19日からは、おにぎりなど4品を特別価格90円で提供します。

平日限定「おにぎり」など90円で提供

かっぱ寿司では平日限定で90円のメニューを提供する企画を継続しています。

■3月12日～13日、3月16日～18日

3月19日からは春休みシーズンにあわせて、おにぎりやうどん、味噌汁、スイーツなどのサイドメニューを90円メニューとして提供します。

■3月3月19日、3月23日～25日

おにぎりやうどんなどの定番サイドメニューが対象となります。

■3月26日～27日、3月30日～4月1日

3月26日～27日、3月30日～4月1日の期間は、たこ焼きも加わった2品が対象になります。

＜対象メニュー例＞

▲香ばし炙りおにぎり 通常160円→90円

特製タレを塗り、直火で炙って仕上げたおにぎりです。外側は香ばしく、中はふっくらとした食感に仕上げたといいます。刻みたくあんがアクセントとして加えられているメニューです。

▲かけうどん 通常190円→90円

シンプルな構成のうどんで、出汁の旨みが際立つメニューといいます。寿司と合わせて楽しめるサイドメニューとして提供されます。

▲玉ねぎと油揚げの味噌汁 通常160円→90円

玉ねぎの甘みと油揚げの旨みが調和した味噌汁です。地域によっては赤だしで提供されます。

▲しっとりクリームケーキ 通常210円→90円

しっとりとした生地とクリームを組み合わせたスイーツです。なめらかな口どけが特徴とされています。

▲とろ～り大玉揚げたこ焼き（2個） 通常190円→90円

店内で揚げた大玉のたこ焼きです。外側はカリッとした食感で、中はとろっとした食感が特徴といいます。

春休みの平日はかっぱ寿司がお得！

おにぎりやうどん、味噌汁といった定番のサイドメニューが税込90円で楽しめるうれしい企画がスタートします。

対象メニューと寿司ネタを組み合わせた注文例として、「香ばし炙りおにぎり」「かけうどん」「玉ねぎと油揚げの味噌汁」「しっとりクリームケーキ」「まぐろ・えび二種盛り（110円）」を注文した場合には合計470円からとなり、ワンコイン以下でデザート付きのランチを楽しめる計算に。

お寿司にもう一品追加したいときや、家族や友人といろいろなメニューを試したいときにも便利ですね。春休みのランチや軽めの食事に、気軽に利用してみては？

※価格は税込み表記です。