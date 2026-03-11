ピザーラで「テリヤキ3倍」ができるって知ってた？

宅配ピザの「PIZZA-LA（ピザーラ）」のNo.1商品とえば「テリヤキチキン」。その「テリヤキチキン」のチキンを通常の3倍に増量したピザが3月4日より登場しています。

「【肉3倍盛り】テリヤキチキン」は、甘辛い特製テリヤキソースをまとったチキンを通常の3倍に増量。マヨネーズ、コーン、マッシュルーム、オニオンを組み合わせており、テリヤキチキンの味わいを中心に楽しめるピザ。のりは別添えで提供され、途中で加えることで香ばしさの変化も楽しめるといいます。

P2660円～、M3080円～、L4980円～で、生地のタイプによって価格が異なります。

また、PIZZA-LAでは肉トッピングを通常の2倍に増量した「肉2倍盛り」の「テリヤキチキン」も販売されています。

肉2倍盛りはP2380円～、Ｍ2780円～、L4480円～。

「マツコの知らない世界」でも話題

テリヤキチキンの「3倍盛り」！

ピザーラの「テリヤキチキン」の3倍盛りはTBS系列で3月3日に放送された「マツコの知らない世界」でも言及されていましたね。どうやら、テレビ放送をきっかけに“倍盛り"に注目が集まったことから、期間限定メニューを販売する運びになったようです。

あのテリヤキチキンのお肉が一枚のピザの中でどっさり！いつものテリヤキチキンより肉どっそりピザを食べたい時に楽しめそうですよ。

期間限定とのことなので、気になる人は早めにチェックしてみましょう。

※価格は税込み表記です。