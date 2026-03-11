【80％オフ】「ドラクエX」破格の1188円でぜんぶ遊べる
スクウェア・エニックスは3月11日、「ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-7」と、バージョン7追加パッケージの期間限定80%オフセールを、3月24日まで開催すると発表した。通常5940円のところ、1188円という破格の安さでプレイできる。
※別途プレイ利用権の購入は必要（1200円／30日）
オールインワンパッケージは、ゲーム本編と追加拡張パッケージが全部入ったもの。これ一本で、バージョン7までの全てのコンテンツ、ストーリーが楽しめる。これから始める人や、新しい機種に移行したい人、体験版を利用中の人にオススメだ。
なお、これから始める人は「バージョンを選んで冒険をはじめる」機能によって、いきなり最新バージョンの物語から進めることも可能（※）。メインストーリーを好きな段階まで飛ばせる「物語スキップ機能」も用意されており、新規および復帰勢にやさしい仕様と言えるだろう。
※ただし、レベルは1からスタート
【おしらせ】ダウンロード版『ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-7』と、バージョン7追加パッケージの期間限定80%OFFセールが開催中！— ドラゴンクエストX 公式 (@DQ_X) March 11, 2026
オトクに『ドラゴンクエストX オンライン』を楽しもう！https://t.co/2aVMqmMO2i#DQ10pic.twitter.com/MhWrUqvPMr
【ゲーム情報】
タイトル：ドラゴンクエストX 未来への扉とまどろみの少女 オンライン（バージョン7追加パッケージ）
ジャンル：ロールプレイング／オンライン専用ソフト
販売・運営：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PC（Windows）／PlayStation 4／Nintendo Switch
発売日：発売中（2024年3月21日）
価格：4950円
CERO：A（全年齢対象）
タイトル：ドラゴンクエストX オールインワンパッケージ version 1-7
ジャンル：ロールプレイング／オンライン専用ソフト
販売・運営：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PC（Windows）／PlayStation 4／Nintendo Switch
発売日：発売中（2024年3月21日）
価格：5940円
CERO：A（全年齢対象）
※本ソフトをプレイするには、インターネット・ブロードバンド環境が必要です。
※プレイに関わるインターネット接続料および通信料はお客様のご負担となります。
※本ソフトのプレイには期間に応じた利用券の購入が必要です。
※利用料金などの詳細は公式サイト（https://www.dqx.jp/online/）にてご確認ください。
※Nintendo Switch版パッケージは、ゲームカードではなくダウンロード番号でのご提供となります。
※PlayStation 4版は、PlayStation 4 Pro、PlayStation 5でもプレイ可能となります。
©ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
©SUGIYAMA KOBO ℗SUGIYAMA KOBO