スクウェア・エニックスは3月11日、「ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-7」と、バージョン7追加パッケージの期間限定80%オフセールを、3月24日まで開催すると発表した。通常5940円のところ、1188円という破格の安さでプレイできる。

※別途プレイ利用権の購入は必要（1200円／30日）

オールインワンパッケージは、ゲーム本編と追加拡張パッケージが全部入ったもの。これ一本で、バージョン7までの全てのコンテンツ、ストーリーが楽しめる。これから始める人や、新しい機種に移行したい人、体験版を利用中の人にオススメだ。

なお、これから始める人は「バージョンを選んで冒険をはじめる」機能によって、いきなり最新バージョンの物語から進めることも可能（※）。メインストーリーを好きな段階まで飛ばせる「物語スキップ機能」も用意されており、新規および復帰勢にやさしい仕様と言えるだろう。

※ただし、レベルは1からスタート

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストX 未来への扉とまどろみの少女 オンライン（バージョン7追加パッケージ）

ジャンル：ロールプレイング／オンライン専用ソフト

販売・運営：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：PC（Windows）／PlayStation 4／Nintendo Switch

発売日：発売中（2024年3月21日）

価格：4950円

CERO：A（全年齢対象）

タイトル：ドラゴンクエストX オールインワンパッケージ version 1-7

ジャンル：ロールプレイング／オンライン専用ソフト

販売・運営：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：PC（Windows）／PlayStation 4／Nintendo Switch

発売日：発売中（2024年3月21日）

価格：5940円

CERO：A（全年齢対象）

※本ソフトをプレイするには、インターネット・ブロードバンド環境が必要です。

※プレイに関わるインターネット接続料および通信料はお客様のご負担となります。

※本ソフトのプレイには期間に応じた利用券の購入が必要です。

※利用料金などの詳細は公式サイト（https://www.dqx.jp/online/）にてご確認ください。

※Nintendo Switch版パッケージは、ゲームカードではなくダウンロード番号でのご提供となります。

※PlayStation 4版は、PlayStation 4 Pro、PlayStation 5でもプレイ可能となります。

©ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

©SUGIYAMA KOBO ℗SUGIYAMA KOBO