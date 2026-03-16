週刊アスキー No.1587(2026年3月17日発行)

特集1はパソコンを長く使い続けるためのテクニック。値上がりが進むなか、買い替えに躊躇。バッテリーやSSD、画面の劣化の対策でより長く使える。特集2は最近注目を浴び始めたデジタルカメラだ。
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【表紙の人】
小栗有以
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PC延命テクニック
【ニュース】
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【連載】
ASCII Power Review
【ニュース】
PC自作ニュース
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T教授の戦略的衝動買い
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みやさとけいすけの工具探検隊
【連載】
JavaScriptの部屋
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NeXT=完全予想
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■通巻：1587号
■発行：2026年3月17日(火)
■次号発行予定：2026年3月24日(火)