ファーウェイはMWC Barcelona 2026に出展。例年通り、会場に入ってすぐのホール1の大部分を占める広大な展示スペースを構えていた。展示スペースの約半分は招待状がないと入れないエリアで、ここ数年、日本のメディアは入れていない。その我々が入れないエリアの手前には、一般向けの展示コーナーがあり、最新製品に触れることができた。

最新スマホ「HUAWEI Mate 80 Pro」を展示

ファーウェイはMWCが開幕する直前、2月26日にスペイン・マドリードでグローバルの新製品発表会を開催した。そこで発表された最新のスマホが「HUAWEI Mate 80 Pro」だ。

Mateシリーズはかつて日本でも発売されていた、同社のフラッグシップ。Mate 80 Proは6.75型のディスプレーを搭載し、カメラはメイン（50MP）＋望遠（48MP）＋超広角（40MP）という構成。メインカメラはF1.4～F4.0の可変絞りに対応。望遠は光学4倍ズームで、デジタルズームを組み合わせて最大100倍で撮影できる。

ブースにはMate 80 Proのカメラ性能を試せるコーナーも用意されていた。

バッテリー容量は5750mAhで、100Wの急速充電、80Wのワイヤレス急速充電に対応。背面はカメラ部の円の下にも円の意匠があり、ワイヤレス充電を示すものかと思ったのだが、そういうわけでもなく、Mateシリーズのアイコニックなデザインらしい。

なお、ひとまわり大きい6.9型のディスプレーを搭載する「HUAWEI Mate 80 Pro Max」も出展。2つの望遠カメラを含む4眼カメラを搭載し、光学ズームは最大6.2倍とのこと。

HUAWEI Mate 80 Pro以上に注目を集めていたのは、3つ折りの「HUAWEI Mate XTs ULTIMATE DESIGN」だ。グローバルでは2025年2月に発売された、同社初の3つ折りスマホの第2弾で同年9月に発売された。仕様には大きな変更はないようだが、カラバリが4色に拡張された。

10.2型の大画面ディスプレーを搭載し、屏風のように折り曲げられる仕様。つまり、1画面分（6.4型）でも2画面分（7.9型）でも利用できる。50MPをメインとする3眼カメラも搭載している。

コンパクトなフォルダブルスマホ「HUAWEI Pura X」も注目を集めていた。横に開くタイプが、開くと縦向きにしたほうが使いやすいかも……といった異色のデザインを採用。外側ディスプレイは3.5型で、内側ディスプレーは6.3型。他社の縦折りスマホは開くと画面が縦長になるが、Pura Xは10:16の使いやすい画面比率となる。

ほかに、Mateシリーズと並ぶ、もう1つのフラッグシップである「HUAWEI Pura 80シリーズ」の最新モデルや、2つ折りの「HUAWEI Mate X7」も展示されていた。

なお、展示されていたモデルの多くはヨーロッパ向けで4Gまでの対応。日本で発売される可能性は低いだろう。