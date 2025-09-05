グラドルの聖地として知られるソフマップAKIBA アミューズメント館にて、トークバラエティーと撮影会が一体になったイベント「グラドルあおてんじょ～!! vol.1」（略称：グラてん）が8月22日に開催され、豪華なゲストによる会見が行なわれた。

グラてんは「コスマップ撮影会」を運営するG.S.Oプロモーションが新たに立ち上げたプロジェクト。メインMCに人気コスプレイヤーの「あお」さんを起用し、グラビアで実績のある櫻木はるさん、雪餅羽（のわん）もえさん、藤田あずささん、宮川みやびさん、望月彩華さんの5人をレギュラーキャスト「グラてんガールズ」に選出。

イベントの前半はグラビア色の強いトーク、後半は撮影会という構成でファンを呼び込むスタイルとなっている。メインMCを務めるあおさんは、コスマップ出演回数が多いことでも知られるが、MCの仕事をするのは初めて。その意気込みや展望を聞いた。

――現在の気持ちは？

【あお】 こんなお話をいただけて光栄ですが、なにぶん大きな仕事をしたことがないのですごく緊張しています。これから（サブMCを務める）シャバダバふじさんと一緒に、盛り上がれる番組を作って楽しんでいきたいです。

――あおさんは見た目によらず非常によくしゃべる大阪人ですし、たぶんトークもバッチリでしょう。

【あお】 もう勘弁してくださいよ（笑）。でも、会場に来ていただくお客さんを楽しませるだけでなく、オンラインで視聴する方が足を運びたくなるような内容にしていきたいとは考えています。

――具体的には？

【あお】 トークと撮影会がミックスされたイベントですし、グラてんガールズそれぞれの魅力が引き立つような企画を、参加するお客さんからも意見を募って練りたいですね。根底にあるのは「みんなで作り上げる」ということ。まだ手探りですが応援よろしくお願いします！

記念すべきvol.1は、グラてんガールズ5人の自己紹介が中心。サイコロの出た目×10秒という制限時間でそれぞれがパーソナリティーを発揮しながらステージを盛り上げた。イベントの様子はYouTubeの「ソフマップLIVE」にも公開されているので、まずは視聴してみよう。