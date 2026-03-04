ピザハットが”横浜家系”ラーメンピザ発売！ 家系の老舗「吉村家」が監修

宅配ピザの「ピザハット」は3月4日～31日の期間限定で、新商品「家系総本山 吉村家監修 横浜家系ラーメンピザ」を発売します。

▲家系総本山 吉村家監修 横浜家系ラーメンピザ

過去に好評だったラーメンコラボシリーズの第3弾です。吉村家は1974年創業の横浜家系ラーメンの元祖とされる存在で、濃厚な豚骨醤油スープと鶏油の旨みを特徴としています。

▲家系総本山 吉村家監修 横浜家系ラーメンピザ 持ち帰り2230円、配達3190円

※Mサイズ・クリスピー生地限定

今回ピザハットは吉村家監修のもと、豚骨スープをベースに鶏ガラを合わせ、鶏油の風味をきかせたオリジナルソースを開発しました。

ジューシーなチャーシュー、家系の象徴とされるほうれん草、仕上げの海苔を組み合わせ、家系ラーメンの要素をピザとして表現しています。

さらに、卓上調味料をヒントにした特製の「にんにく酢」を添付し、味の変化も楽しめるとしています。

2枚目無料・半額セット対象に！

本商品は、3月4日から実施の「2枚目無料・半額セット」の対象にも含まれます。対象ピザを1枚通常価格で注文すると、2枚目の対象ピザが持ち帰りで無料、配達で半額となります。

対象ピザは限定され、選べる2枚は同サイズです。ハーフ＆ハーフや追加トッピングは割引対象外です。

家系の魂を宿した一枚が解禁！

家系ラーメンの要素をピザで表現するという、これまでにない発想が光る一品が登場します。チャーシューやほうれん草、海苔に加え、にんにく酢で味の変化を楽しめる点も注目です。

商品開発にあたっては、ピザハットの開発担当が吉村家で味を研究し、スープの仕込みを終えた早朝の時間帯に試食と監修を受けたといいます。

ラーメン好きの人も、ピザ好きの人も、話題づくりとして試してみたくなる一枚ではないでしょうか。期間限定なので、気になる方は早めにチェックしてみてください。

※価格は税込み表記です。