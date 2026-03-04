コナミデジタルエンタテインメント（以下、KONAMI）は3月4日、Nintendo Switch 2 向けの新作サッカーゲーム『eFootball™ Kick-Off!』を発売すると発表。また、本日からパッケージ版の予約受付を開始している。

本作の早期購入特典として、パッケージ版には「eFootball™ オリジナルボール」が、ダウンロード版には「ワールドツアー」モードで使用可能なリオネル メッシ選手が付いてくる。ダウンロード版の予約開始日については、続報を待ってほしい。

ゲームの発売日は2026年6月4日、価格はパッケージ版／ダウンロード版ともに3850円だ。

※パッケージ版は日本、および一部アジア地域でのみ販売予定です。

■『eFootball™ Kick-Off!』の多彩なゲームモードと機能をおさらい

本作では、自分だけの最強クラブを作り上げる「ワールドツアー」や、4年に一度のサッカーの祭典を追体験できる「インターナショナルカップ」、6人制のシンプルなサッカーが楽しめるモードなど、さまざまなゲームモードを楽しめる。

●ワールドツアー

オリジナルモード「ワールドツアー」では、自分のクラブチームを設立し、世界中の大会に参加できる。試合に勝利すると対戦したチームから新たな選手が獲得できるほか、試合を行って貯めたコインでレジェンド選手も獲得可能だ。あなただけの最高のチームを作り、世界制覇を目指そう。

●インターナショナルカップ

「インターナショナルカップ」モードでは、4年に一度のサッカーの祭典を、ゲーム内で追体験可能。48ヵ国の頂点を決める大会に挑み、お気に入りの代表チームで世界一の称号を目指そう。

※「インターナショナルカップ」モードは、無料アップデートで配信予定です。

■初めてのサッカーゲームでも楽しめるサポート機能が満載！

・かんたん操作

かんたん操作をオンにすると、パスやドリブルなどをAIがアシストしてくれる。さらに、シュートチャンスでは演出がスローになり、ゴールが決めやすくなるという。これにより、初めてサッカーゲームをプレイする人でも、スムーズに試合を楽しめる。

・おすそわけ通信

『eFootball™ Kick-Off!』は、オフラインで最大4人までの協力プレイが楽しめ、オンラインでも家族や友だち、世界中のプレイヤーと対戦できる。

また、『eFootball™ Kick-Off!』を持っていない人とも、本体を持ち寄って対戦できる「おすそわけ通信（ローカル通信）」にも対応している。

【ゲーム情報】

タイトル：eFootball™ Kick-Off!

ジャンル：サッカー

販売：KONAMI

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年6月4日

価格：3850円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：A（全年齢対象）

All copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

©Konami Digital Entertainment

"eFootball"、"e-Football"、"eサッカー"、"e-サッカー"および"eFootballロゴ"は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本およびその他の国と地域における登録商標または商標です。