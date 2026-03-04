篠原修司のアップルうわさ情報局 第2409回
うっかりお漏らし
アップル「MacBook Neo」発表か うわさの低価格モデル
2026年03月04日 16時20分更新
参考画像 Elise Bouet | Unsplash
アップルはうわさの低価格MacBookの名称を、発表前にうっかりお漏らししてしまったようだ。米メディアMacRumorsが3月3日に報じた。
同紙によると、アップルの規制関連ウェブサイトに「MacBook Neo」（モデルA3404）というEUコンプライアンス向けの規制文書が掲載されていることが確認されたという。PDFファイル自体にはMacBook Neoの名称は含まれていなかったが、リンクのテキストに一時的にその名前が表示されていたとのことだ。
MacBook NeoはMacBook Airよりも価格を抑えた低価格のMacBookとしてうわさされてきたモデルで、Mシリーズチップではなく、iPhoneに搭載されているA18 ProやA19 ProなどのAシリーズチップを採用するとみられている。ディスプレーは12.9インチで、イエロー、グリーン、ブルー、ピンクといったカラフルなカラーバリエーションが用意されるとみられている。
価格についてはまだ明らかになっていないが、599ドルから799ドルの範囲になるとの予測が出ている。MacBook Airよりも手の届きやすい価格帯になりそうだ。
なお、MacBook Neoは日本時間では3月4日の水曜日の深夜に発表されるとみられており、ニューヨーク、ロンドン、上海で開催される「Apple Experience」と呼ばれるメディア向けイベントでお披露目される予定だという。今回はアップルイベントのライブ配信はなく、Apple Newsroomでのプレスリリースによる発表になるとのことだ。
ちなみにMacRumorsが記事を公開した数分後、アップルはMacBook Neoのリンクを削除したそうだ。担当者の人、怒られてそう。
