MWC Barcelona 2026レポート 第9回

HONORが世界最薄8.75mmの折りたたみスマホ「Magic V6」　ジンバルスマホ「Robot Phone」の動作も公開

2026年03月04日 08時30分更新

文● 山根康宏　編集● ASCII

　HONORは3月1日（現地時間）、スペイン・バルセロナで新製品発表会を開催。折りたたみスマートフォンの最新モデル「Magic V6」と、1月に外観だけを公開したジンバルカメラ内蔵の「Robot Phone」の動作を披露した。

HONORが発表会開催

世界最薄サイズを更新した折りたたみ「Magic V6」
厚み8.75mmで0.05mm更新！

　Magic V6はHONORの最新折りたたみスマートフォンだ。本体カラーはレッド、ホワイト、ブラック、ゴールドの4色。レッドは背面がフェイクレザー調の仕上げで高級感を増している。前モデルとなるMagic V5は2025年7月に発表されたが、それから約7ヵ月で後継機が登場したことになる。

さらに薄くなったMagic V6、カラバリは4色

　チップセットはクアルコムのSnapdragon 8 Elite Gen 5を採用。本体を閉じたときのアウトディスプレーのサイズは6.52型で解像度は1080×2420。フロントカメラは2000万画素となる。

閉じたままでも使いやすい6.52型ディスプレー

　背面のカメラは5000万画素の広角、6400万画素の3倍望遠、5000万画素の超広角で、折りたたみスマートフォンとしてはかなりの高性能だ。発表会ではMagic V6のカメラ性能がDXOMARKで「折りたたみモデルとして最上位」の評価を受けたことも説明された。

カメラは一般的なフラッグシップスマホと変わらない性能だ

　本体の厚みはカラバリによって若干異なり、折りたたみ時のサイズはホワイトが8.75mmで、Magic V5ホワイトモデルの8.8mmよりわずかに薄い。なお、ほかのカラーは0.25mm厚くなっている。ホワイトモデルは世界最薄サイズを更新。それ以外も9mmと十分薄い。

たたんだ時の厚さは8.75～9mm

　本体を開くと7.95型、2352×2172のディスプレーが利用できる。画面のピーク輝度は5000ニトと高い。また、こちらにも2000万画素のフロントカメラを内蔵している。

開いた状態はほぼ正方形だ

　開いた状態で背面から見ると、アウトディスプレーや本体の四隅が丸みを帯びた形状になっていることがわかる。ライバル機とも言えるサムスンのGalaxy Z Fold7は角ばっており、見た目の印象は異なっている。

開いた状態を背面から見る

　開いたときの厚さはホワイトモデルが4mmで、これもMagic V5ホワイトモデルの4.1mmよりこちらも薄くなった。なお他のカラーは4.1mmとなる。

さらに薄くなった

　Magic V6は折りたたみモデルながら6600mAhのバッテリーを搭載。本体の薄さとバッテリー容量の大型化を実現するため、新型のシリコンカーボンバッテリーが搭載されている。バッテリーセルの薄さを誇示するために、マジシャンによるトランプの手投げでバッテリーセルも同様に投げるデモを見せるなど、他のスマートフォンにはない新型バッテリーである点をアピールしていた。

トランプのカードのような薄さの新型バッテリー

　本体は折り曲げた状態でも使用できるが、世界最薄を実現したヒンジ構造のためか、開いたときの角度は90度をやや超えた状態で固定できるが、それよりも広げるとヒンジが完全に開いてしまう。このあたりは前モデルと同様の構造だ。

90度ちょっとの角度まで広げられる

　カメラのUIは大画面または縦長画面＋プレビューという表示が可能。アウトディスプレーに相手側をプレビューとして写すこともできる。カメラの画質はかなり良好だった。

カメラUI

