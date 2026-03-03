このページの本文へ

レノボ、Yogaブランドの最新世代「Gen 11」シリーズを発表 Core Ultraシリーズ3搭載モデルも登場

2026年03月03日 20時30分更新

文● イチ／ASCII　編集⚫︎ASCII

　レノボ・ジャパンは3月3日、Yogaブランドの最新世代となる「Lenovo Yoga Gen 11」シリーズを発表した。

　Lenovo Yoga Gen 11シリーズ（以下：Gen 11シリーズ）では、AI処理に十分なパフォーマンスを確保するため、最新世代のインテル Core Ultra プロセッサー（シリーズ 3）やQualcomm Snapdragon X2 Eliteを各モデルの用途に合わせて採用。

Lenovo Yoga Gen 11シリーズのポートフォリオ

　Gen 11シリーズのうち、直近で発売予定なのは「Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Gen 11 Aura Edition」と「Lenovo Yoga Pro 7i Gen 11 Aura Edition」の2製品。

　そのほか「Lenovo Yoga Slim 7x Gen 11」「Lenovo Yoga Mini i Gen 11」「Lenovo Yoga AIO i Gen 11 Aura Edition」の3製品は順次市場投入を予定しているという。

約975gの14型モバイルノートPC

　Yoga Slim 7i Ultra Gen 11 Aura Editionは、約975g～という軽量ボディと最薄部約13.9mm（最厚部16mm未満）の薄型設計を両立したモバイルノートPC。

　薄型軽量でありながら75Whの大容量バッテリーを搭載し、15分の充電で約2時間駆動するRapid Charge Boostにも対応。急なオンライン会議や学習の際でもすぐ使用できる。

　Core Ultra 7 355（8コア・TB時最大4.8GHz）を採用したCopilot+ PC。メモリーは32GB、ストレージは1TB SSDを搭載する。

　ディスプレーは14型3K（2880×1800ドット）PureSight Pro OLEDで、最大1100nitの高輝度、120Hz VRR、100％sRGB／P3／Adobe RGB、Dolby Vision対応というプロ仕様だ。

　軽量化のため、通常の有機ELより約0.7mm薄いパネルを採用し、内部基板設計の見直しや高熱伝導素材の活用など、細部に至るまで再設計を実施。

　1.5mmキーストロークの静音キーボードと、120×75mmの大型触覚タッチパッドを搭載。耐指紋・耐摩耗コーティングやスマイルシェイプキーにより、快適な長時間入力を実現しているという。

　製品サイズは約幅312.6×奥行213.8×高さ13.9mmで重量が約975g。価格は32万9780円～、3月6日より発売予定だ。

RTX 5060まで搭載できる15.3型プレミアムモデル

　Yoga Pro 7i Gen 11 Aura Editionは、15.3型のディスプレーとGPUを組み合わせたクリエイター向けプレミアムモデル。

　CPUにはCore Ultra 9 386H（16コア／TB時最大4.9GHz） もしくはCore Ultra 7 356H（16コア／TB時最大4.7GHz）を選択可能でメモリーが32GB、ストレージが2TB or 1TB SSDを選択可能。GPUには最大でGeForce RTX 5060 Laptop GPUを選択可能。高度な画像処理や動画編集、3D制作にも対応するパフォーマンスを備える。

　ディスプレーは15.3型OLED（PureSight Pro、最大1100nit／VESA DisplayHDR True Black 1000）を採用。4辺狭額縁設計により没入感を高めている。

　さらにLenovo X Powerによる最適化設計を施し、角型ヒートパイプや3Dメッシュプレートにより効率的な放熱を実現。高負荷時でも安定したパフォーマンスを維持。

　最大の特徴は、ワコムのテクノロジーを統合した超大型触覚タッチパッドだ。タッチパッド上でのペン入力に対応し、4096段階の筆圧検知をサポート。バイブレーションフィードバックとマルチジェスチャーにより、直感的な操作を可能にする。

　インターフェースも充実しており、Thunderbolt 4×2、USB 3.2×2、HDMI 2.1、UHS-II対応SDカードリーダーを備える。

　製品サイズは約幅347×奥行242×高さ16.7mmで重量が1.65kg（最小構成）。価格は43万9890円～。発売は3月6日を予定している。

今後発売予定のGen 11製品

・Lenovo Yoga Slim 7x Gen 11

　Yoga Slim 7x Gen 11は、Qualcomm Snapdragon X2 Eliteを搭載するARMベースのモバイルノートPC。

　CPUにはQualcomm Snapdragon X2 Elite、メモリーが最大32GB、ストレージが最大1TBにカスタマイズすることが可能。

　ディスプレーは14型2.8K（2880×1800）OLEDで、90Hz駆動、最大1000nit、sRGB/P3比100％、Dolby Vision、DisplayHDR True Black 600に対応。4マイクとDolby Atmos対応クアッドスピーカーを内蔵する。

　価格は未定。発売は6月以降を予定している。

・Lenovo Yoga Mini i Gen 11

　Yoga Mini i Gen 11は、約0.65リットルの超小型筐体にインテルCore Ultra X7を搭載したデスクトップPC。Copilot+ PC対応のパフォーマンスを備えながら、片手で持てるサイズを実現している。

　CPUはインテルCore Ultra X7、メモリー最大32GB、ストレージ最大2TBまでカスタマイズ可能。

　インターフェースはThunderbolt 4、USB Type-C (USB 3.2 Gen 2) x2、USB Type-A（USB 3.2 Gen 2）、HDMI 2.1、LAN端子（2.5Gbps）を搭載。USB Type-Cケーブル1本で給電・映像出力・データ転送に対応し、対応モニターと接続すれば即座に利用可能。

　価格は未定。発売は4月中旬以降を予定している。

・Lenovo Yoga AIO i Gen 11 Aura Edition

　Yoga AIO i Gen 11 Aura Editionは、4K OLED ディスプレー一体型デスクトップPCだ。浮遊感のあるデザインと4辺狭額縁設計により、没入感がより高まったモデルとなっている。

　CPUにはインテルCore Ultra X7を採用し、メモリー最大32GB、ストレージ最大2TB PCIe SSDを搭載可能。

　ディスプレーは31.5型4K（3840×2160ドット）OLED（165Hz VRR）を採用。1600万画素カメラ、Harman Kardon製クアッドスピーカー×4を内蔵し、オンライン会議やコンテンツ視聴にも最適化されている。

　また人感検知による自動起動やゼロタッチログイン、AIリズムライティングなどの先進機能も備え、リビングやワークスペースに自然に溶け込む次世代オールインワンPCとして展開される。

　インターフェースにはThunderbolt 4、USB Type-C（USB 3.2 Gen 2）×2、USB Type-A（USB 3.2 Gen 2）×2、HDMI 2.1を搭載。

　価格は未定。発売は5月下旬以降を予定している。

