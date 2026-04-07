ThinkPad2026年モデル発表！ 新開発の「スペースフレーム」で軽量化・性能アップ

レノボ・ジャパンは4月7日、ビジネスノートPC「ThinkPad」シリーズの最新ラインアップ10モデルを発表した。

「AI時代における生産性向上」をメインテーマに掲げ、新開発の筐体構造「スペースフレーム」や、メンテナンス性の劇的な向上、そして全モデルにおける「Copilot+ PC」対応などの進化点が語られていた。

ラインアップは次の通り。

・ThinkPad X1シリーズ：

ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition／ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 Aura Edition

・ThinkPad X13シリーズ：

ThinkPad X13 Gen 7／ThinkPad X13 Detachable Gen 1

・ThinkPad Tシリーズ：

ThinkPad T14s Gen 7／ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 2／ThinkPad T14 Gen 7／ThinkPad T16 Gen 5

・ThinkPad Lシリーズ：

ThinkPad L14 Gen 7／ThinkPad L16 Gen 3

各製品の概要

CPUはインテルCore Ultraシリーズ 3、AMDのRyzen AI PRO 400／200シリーズ、QualcommのSnapdragon X2 Elite／Plusと、幅広い選択肢が用意。いずれのモデルもCopilot＋ PCとなる。

また5G／4G LTEのカスタマイズが可能。さらに、法人向けは最大5年間のデータ通信無制限プラン「Lenovo ConnectIN」にも対応している。

・ThinkPad X1シリーズ

ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition

フラッグシップモデルであるThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Editionには新構造「スペースフレーム」を採用。

従来の「ユニボディ構造」では、組み立ての都合上、主要部品を底面側に集約する必要があったが、スペースフレームではキーボード側からもアクセス可能な構造を実現。これによりマザーボードを従来比で18％小型化し、空いたスペースをサーマルモジュール（冷却機構）の大型化に充てているという。

これにより、14インチの大画面とCore Ultra X7プロセッサーのフルパフォーマンスを維持しながら、最軽量構成時で約977g～という1kg切りの軽量化に成功しているほか、高い冷却性能も実現している。発売は4月7日で価格は65万4060円から。

ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 Aura Edition

360度回転するヒンジを備えながら、約1.15kg～という軽量設計を維持。新たに本体底面にペンスロットを内蔵したことで、紛失のリスクを抑えつつ、直感的なアウトプットをどこでも行えるよう工夫されている。発売は4月7日で価格は70万7960円から。

・ThinkPad Tシリーズ

ThinkPad T14s Gen 7

前世代から約170gもの軽量化を果たし、約1.07kg〜を実現。58Whの高密度バッテリーを搭載し、長時間のモバイルワークにも耐えうるタフさを備えている。発売は5月中旬以降を予定。

ThinkPad T14 Gen 7

T14も約110g軽量化され、約1.27kg〜に。拡張性を犠牲にすることなく、持ち運びやすさを追求している。発売は5月中旬以降を予定。16型のT16 は最軽量構成時約1.63kg～、内蔵5G/4G LTEにも対応可能。こちらも発売は5月中旬以降。

・ThinkPad X13シリーズ

ThinkPad X13 Gen 7

約936g〜というシリーズ屈指の軽量性と、13.3型のコンパクトさを両立。CPUはインテルCore Ultraシリーズ3もしくはRyzen AI PRO 400シリーズを選択可能。発売はインテル版が5月中旬以降を予定、AMD版が5月下旬以降を予定している。

ThinkPad X13 Detachable Gen 1

13型へと大型化した脱着型2-in-1。タブレットとしての利便性と、フルサイズのキーボード体験を切り替えられる。発売は7月下旬以降を予定。

ThinkPad L14/L16シリーズ：

豊富なポート類を備え、有線LAN端子も実装。オフィスの基幹端末としての拡張性を重視したモデル。14型と16型をラインアップ。CPUはインテルCore Ultraシリーズ3もしくはRyzen AI PRO 400シリーズを選択可能。発売はいずれも5月中旬以降を予定。

限定モデルやアクセサリーもラインアップ

特別モデル「ThinkPad X1 Carbon Gen 14 FIFA World Cup 26 Edition」もラインアップ。筐体にロゴが刻印されるほか、トラックポイントがサッカーボール型になった特別仕様のThinkPad X1となっている。

そのほか、ThinkPadのマウス、ヘッドセット、バックパックもラインアップしていた。

ThinkPadの方向性について

発表会で登壇したレノボ・ジャパン執行役副社長の塚本氏は、1992年の誕生から35年を迎えようとしているThinkPadの哲学を振り返りつつ、AI時代の方向性を説明。

現在、国内企業の60%以上がAI活用を進めており、PC調達の要件としてAI PCをセットする割合も57%に達しているという。

同社が提唱するのは、パーソナル、エンタープライズ、パブリックの各AIを使い分ける「ハイブリッドAI」という考え方で、ThinkPadはそのハブとなるクライアントデバイスとなる。



その上で、AI時代のパフォーマンス、従業員の体験、IT管理者の利便性、サステナビリティ、そしてセキュリティの5点を開発の柱に据えているとした。