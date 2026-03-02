このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

MWC Barcelona 2026レポート 第3回

折りたたみ画面付きのゲーミングPCがスゴすぎる！ レノボがMWCでコンセプトモデル

2026年03月02日 12時30分更新

文● 中山 智　編集● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　レノボはMWC 2026に合わせて、報道陣向けの事前説明会を実施し、最新のハードウェアおよびAIソリューションを公開。レノボは毎年MWCに向けて意欲的なコンセプトモデルを発表しており、今回も注目を集めていた。

レノボ

今年も注目のコンセプトモデルを多数紹介したレノボ

画面が折りたためるゲーミングPC！
最大11.6型でPCゲームが楽しめる「Lenovo Legion Go Fold Concept」

　その1つが、折りたたみディスプレーを搭載したハンドヘルドのゲーミングPC「Legion Go Fold Concept」。プロセッサーはCore Ultra 7 258Vで、32GBメモリーを搭載し、48Whのバッテリーを搭載している。

レノボ

変態ゲーミングハンドヘルドPCのLegion Go Fold Concept

　面白いのは外折りタイプの有機ELディスプレーと、取り外し可能な左右のコントローラーで構成されていること。さらにコントローラーの着脱により、4つのモードで利用可能となっている。

レノボ

外折りタイプのディスプレーを採用

レノボ

本体四辺にコントローラーを装着するスリットを用意

　まずは折りたたんだ状態のStandard Handheld Mode。続いては、画面を完全に開いて縦長に配置するVertical Split-Screen Mode。コントローラーを画面の下半分にまとめて装着することで、画面の半分でゲームをプレイしつつ、もう半分でDiscordでのチャットや攻略情報を表示できるわけだ。

レノボ

折りたたんだ状態のStandard Handheld Mode

レノボ

縦長状態で上下に画面を分割して使う想定のVertical Split-Screen Mode

　さらに、画面を横向きに完全に開いた状態で、11.6型の大画面で没入感のあるゲームプレイが可能なHorizon Full Screen Mode。そして付属のタッチパッド付きワイヤレスキーボードと組み合わせることで、クラムシェル型PCのように使用できるExpanded Desktop Modeだ。

　最後のモードでは、右側のコントローラーは、底面センサーを用いて垂直マウスとして機能するほか、コントローラー上の小型画面をタッチパッドやパフォーマンス表示用の画面として利用できる。

レノボ

開いた状態で横向きにセットし、画面の広さがゲームに活かすHorizon Full Screen Mode

レノボ

コントローラー単体でも使用可能

セカンドディスプレーやキーボードを自由に取り付けられる
合体PCのコンセプトモデル

　もう1つのコンセプトモデルは「ThinkBook Modular AI PC Concept」。プロフェッショナルの多様な働き方に対応する、柔軟なモジュール式PCをコンセプトにしており、14型のベースシステムと取り外し可能なセカンダリディスプレーで構成される。

レノボ

ディスプレーを2枚装備する「ThinkBook Modular AI PC Concept」

　「小さく持ち運び、大きく使う」という設計思想に基づき、背面のセカンダリディスプレーは内蔵キックスタンドを利用して本体から取り外し、独立したポータブルモニターとして使用可能。ディスプレーは横向きだけでなく縦向き（ポートレートモード）での使用にも対応する。

レノボ

内蔵のキックスタンドでセカンダリディスプレーは自立する

　また、キーボード部分はマグネットで着脱可能で、Bluetoothキーボードとして独立して機能する。キーボードとディスプレーの位置を入れ替えることで、最大19インチ相当の作業領域を持つデュアルスクリーンシステムの構築が可能となっている。

レノボ

キーボード部分も取り外し可能

レノボ

キーボード部分にセカンダリディスプレーを装着すれば縦に2画面並んだ構成に

レノボ

セカンダリディスプレーは、メインディスプレーの背面にも装着可能

レノボ

両面で同じ画面を表示して、プレゼンなどに活用できる

　インターフェースもモジュール化されており、USB Type-C、HDMI、USB Type-Aなどのポートモジュールを、マグネットとポゴピンを利用して左右で自由に入れ替えることができる。特定の拠点を持たずに移動するユーザーに対し、環境に合わせた最適な構成にできる。

レノボ

このモジュールを入れ替えることで、端子の変更ができる

AIアシスタントは今年中頃の販売を目指す

　昨年のMWCでも披露されたAIアシスタント「Magic Bay Tiko」は、2026年中頃を目途に量産モデルとして発売されることが発表された。ThinkBookのディスプレー上部にマグネットとポゴピンを利用して装着するデバイスである。

　音声での対話に応答するだけでなく、指定したウェブサイトを開いたり、Spotifyなどのアプリケーションを直接起動させたりするタスク実行能力を備える。

　内蔵センサーにより、手のジェスチャーで音声通話の着信応答や終了ができる。ストップウォッチや呼吸エクササイズなどの機能を備えるほか、画面上の仮想的なコーヒーを与えると喜ぶといった、ユーザーに感情的な価値を提供するリアクション機能が実装されている。

レノボ

AIアシスタントのMagic Bay Tikoは今年度中頃に発売予定

　このほか、生産性タスクを支援する「Lenovo AI Workmate Concept」や、時計機能と充電ハブを備えたドック型の「Lenovo AI Work Companion Concept」も展示された。AI Workmate Conceptは、PowerPointの資料作成などを支援し、机や壁といった周辺環境へコンテンツを投影する機能を備える。

レノボ

▲17 ロボットアームのような形状にプロジェクターとディスプレーを搭載したLenovo AI Workmate Concept

　AI Work Companion Conceptは、カレンダーと同期してバランスの取れたスケジュールを生成し、適切な休憩のタイミングを提案する機能を持つ。

レノボ

PCのドックとして機能するためPCとはUSBケーブルでの接続となるAI Work Companion Concept

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【整備済み品】中古 ノートパソコン NEC VersaPro VKT16/15.6型・第8世代Core i5-8250U(最大動作3.4GHz)/快適メモリ8GB/ 高速SSD 256GB/Win11 Pro/MS Office 2019付属/テンキー付, Webカメラ, USB3.0, HDMI, VGA, 有線LAN, WIFI内蔵, Bluetooth/ACアダプター付属/180日間保証
【整備済み品】中古 ノートパソコン NEC VersaPro VKT16/15.6型・第8世代Core i5-8250U(最大動作3.4GHz)/快適メモリ8GB/ 高速SSD 256GB/Win11 Pro/MS Office 2019付属/テンキー付, Webカメラ, USB3.0, HDMI, VGA, 有線LAN, WIFI内蔵, Bluetooth/ACアダプター付属/180日間保証
￥26,880
2
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥36,979
3
Lenovo Chromebook クロームブック IdeaPad Flex 3i Gen8 12.2インチ インテル® プロセッサー N100搭載 メモリ4GB eMMC 64GB バッテリー駆動12.0時間 重量1.25kg アビスブルー 82XH001KJP
Lenovo Chromebook クロームブック IdeaPad Flex 3i Gen8 12.2インチ インテル® プロセッサー N100搭載 メモリ4GB eMMC 64GB バッテリー駆動12.0時間 重量1.25kg アビスブルー 82XH001KJP
￥39,800
4
【整備済み品】富士 通 2in1ノートパソコン V727【本体のみ】／第7世代Core M3／12.3型タッチパネル1920×1080／メモリ 8GB／SSD 128GB／Win 11／MS Office 2019／USB 3.1／Type-C／無線WIFI／オーディオ内蔵／WEBカメラ／初期設定済
【整備済み品】富士 通 2in1ノートパソコン V727【本体のみ】／第7世代Core M3／12.3型タッチパネル1920×1080／メモリ 8GB／SSD 128GB／Win 11／MS Office 2019／USB 3.1／Type-C／無線WIFI／オーディオ内蔵／WEBカメラ／初期設定済
￥9,600
5
HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core Ultra 5 125H メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M7PA-AAAF)
HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core Ultra 5 125H メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M7PA-AAAF)
￥134,323

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥1,880
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,890
3
【Amazon.co.jp限定】バッファロー microSD 32GB 100MB/s UHS-1 U1 microSDHC【 Nintendo Switch 対応 】V10 A1 IPX7 Full HD RMSD-032U11HA/N
【Amazon.co.jp限定】バッファロー microSD 32GB 100MB/s UHS-1 U1 microSDHC【 Nintendo Switch 対応 】V10 A1 IPX7 Full HD RMSD-032U11HA/N
￥980
4
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
5
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
6
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥5,280
7
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥980
8
バッファロー SDカード 128GB 100MB/s UHS-1 スピードクラス1 VideoSpeedClass10 IPX7 Full HD データ復旧サービス対応 RSDC-128U11HA/N
バッファロー SDカード 128GB 100MB/s UHS-1 スピードクラス1 VideoSpeedClass10 IPX7 Full HD データ復旧サービス対応 RSDC-128U11HA/N
￥1,980
9
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
￥5,545
10
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール ワイヤレスマウス 無線 マウス M185CG 小型 電池寿命最大12ケ月 M185 グレー 国内正規品
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール ワイヤレスマウス 無線 マウス M185CG 小型 電池寿命最大12ケ月 M185 グレー 国内正規品
￥999

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン