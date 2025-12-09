レノボ、新型ポータブルゲーミングPC「Legion Go Gen 2」「Legion Go S」 12月12日発売

レノボ・ジャパンはポータブルゲーミングPCの新モデル「Lenovo Legion Go Gen 2」と「Lenovo Legion Go S」を12月12日に発売する。

両製品ともWindows 11を搭載し、幅広いタイトルのPCゲームやクラウドゲームをプレイできるほか。ゲームランチャーや各種設定を統合管理できる独自ソフト「Legion Space」もプレインストールしている。

価格はオープンプライスで、 実売価格はLenovo Legion Go Gen 2が18万9000円前後、Lenovo Legion Go Sが9万9880円前後になる見込み。

Legion Go Gen 2

Legion Go Gen 2は、着脱式のTrueStrikeコントローラーを採用したフラッグシップモデルで、モバイルから据え置き利用まで幅広いプレースタイルを想定して設計されている。

前世代モデルからコントローラー接続部の構造が最適化され、よりスムーズな着脱と装着時の安定性を実現した。背面にはキックスタンドを備え、テーブル上で角度を調整しながらプレーできるほか、専用ドックを介して外部ディスプレーや周辺機器との接続にも対応する。

ディスプレーには「Lenovo PureSight Gaming OLED」を採用し、8.8インチサイズで解像度は1920×1200ドット、リフレッシュレートは144Hz。前モデルより解像度を抑えた構成となっているが、これは消費電力や発熱を低減し、持続的なパフォーマンスを確保する目的によるものだそう。

CPUにはAMD Ryzen Z2 Extremeを搭載し、Radeon 890Mグラフィックスとの組み合わせにより、携帯型ながら幅広いゲームタイトルを快適に動作させられるとしている。



メモリーは最大32GBのLPDDR5X、ストレージは高速なPCIe Gen4 SSD（最大1TB）を搭載。バッテリーは74WhでLegion Go Gen 1の49.2Whと比較して大容量となっている。

また指紋認証がしづらいというユーザーの声を反映して、電源ボタンも大型化。microSDカード（最大2TB）によるストレージ拡張にも対応し、PC Game Pass 3ヵ月分と専用ケースが付属する。

インターフェースにはUSB Type-C（USB4）×2、microSDカードリーダー、ヘッドホンジャックを搭載し、製品サイズは約295.6×136.7×42.25mmで重さが約920g。

Legion Go S

Legion Go Sは、携帯性と手軽さを重視したコンパクトモデルとして展開される。約740gの軽量筐体は長時間のプレーでも扱いやすく、形状や重量バランスにも配慮された設計となっている。

ディスプレーは8インチパネルを採用し、解像度はWUXGA（1920×1200ドット）、リフレッシュレートは120Hzに対応。CPUにはAMD Ryzen Z2 Goを搭載し、16GBのLPDDR5Xメモリーと512GBのPCIe Gen4 SSDを組み合わせることで、日常的なPCゲームプレーに十分な性能を確保している。

バッテリー容量は55.5WhでSuper Rapid Chargeに対応。本体上部にはUSB4対応のUSB Type-Cポートを2基備え、microSDカード（最大2TB）によるストレージ拡張にも対応する。

またスピーカーは本体前面に配置され、プレイヤーに音が直接届く構造とすることで、携帯機ながら臨場感のあるサウンド体験を実現するという。

左右トリガーはストローク調整が可能で、アクションやレースゲームなどジャンルに応じた操作感のカスタマイズも行える。こちらもPC Game Pass 3カ月分が付属する。

インターフェースにはUSB Type-C（USB4）×2、microSDカードリーダー、ヘッドホンジャックを搭載し、製品サイズは約299×127.55×43.4mmで重さが約740g。