iPhone 17eに新MacBook!? 2026年春もアップルから新製品発表続々 第6回

【詳細表でわかる】iPhone 17eとiPhone 16e/17/16/SEをスペック比較！ 予想以上の進化の17e

2026年03月03日 11時45分更新

文● 二子／ASCII

　廉価版iPhoneという位置づけの「iPhone 17e」が昨年に続いて登場！　上位モデルと同じ最新CPUのA19を搭載するほか、新色のソフトピンクが追加。最低容量が256GBとなりつつ、価格はiPhone 16eと同じ9万9800円で、“買い”な1台はほぼ確定！

　そこで本記事では、iPhone 16eを始め、iPhone 16／17の各標準モデル、さらに歴代iPhone SEとを詳細スペック表で比較して、変更点や進化点を詳しくチェックした。

iPhone

新色ソフトピンクが気になるiPhone 17e。中身の進化点について詳しく見ていきます！

256GBモデルが標準に　それで価格は変わらず
iPhone 14ベースなのは変わらず、カメラもハードは同じ

　まずはモデル構成。標準モデルのiPhone 17と同じく、最低容量が256GBに。それでいて、価格はiPhone 16eの128GBモデルと同じ9万9800円。これは実質値下げとも言える進化！　半導体価格が激しく高騰する中、これは完全にサプライズとなった。

iPhone

256GBモデルでも価格変わらず、9万9800円。これは単純に驚き！

　続いて筐体デザイン。今回のスペック表には含まれないが、本体サイズなどから、iPhone 16eに引き続きiPhone 14をベースにしているのは明らか。Face ID／フロントカメラ部分がノッチのままで、6.1型有機ELの解像度や本体サイズなども同じ。iPhone 17はiPhone 16と比べて、額縁部分が細くなり、画面サイズがアップしているが、そういった進化はiPhone 16eとiPhone 17eとの間にはない。ProMotionにももちろん非対応だ。

iPhone

Dynamic Island搭載の噂もあったものの、今回は16eと同じ筐体を採用。額縁も細くなっていないようだ

　カメラのハードウェアについてもスペック上はiPhone 16eと同じでレンズは1つ。ただし、これは4800万画素の高画素タイプなので、iPhone 14以前と比べた場合は、センサーの中央部分のみを使う、画質を落とさない光学2倍相当の望遠撮影が可能など、利便性は十分だろう。また、撮影機能については、ポートレート撮影後にフォーカス位置を変える機能が追加されている（標準モデルでは以前から搭載）。

iPhone

カメラのスペックは変わらないが、ポートレート撮影時に後からフォーカス位置を変更する機能は使えるようになった

　フロントカメラについては、iPhone 17／17 Proで導入された、正方形のセンサーを用いて縦持ちのまま横長の写真が撮影できる「センターフレームカメラ」は搭載されず。従来の性能に留まっている。

iPhone

iPhone 17シリーズで導入された「センターフレームカメラ」は今回は見送られた

CPUが最新世代のA19になったのは大きい
モバイル通信用モデムはアップル独自チップの第2世代に

　続いてはCPU。iPhone 17に搭載されるのと同じ最新世代の「A19」を搭載。ただし、差別化のためかGPUのコア数が1つ少ない4コアになっているのは、iPhone 16とiPhone 16eの関係と同じ。

iPhone

標準モデルと同じ「A19」を搭載する

　また、セルラー用モデムとして、iPhone Airにも搭載された同社独自開発の「C1X」を搭載。iPhone 16eに採用の第一世代の独自開発モデム「C1」と比べて最大2倍高速、クアルコム製モデムを搭載するiPhone 16 Proと比べて、消費電力を30％削減し、バッテリー動作時間にプラスとする。一方で、4Gでの1.5GHz帯（バンド11/21）はiPhone 16eに続き非サポート。大きな影響は考えにくいが、iPhone 17に対する、ディスアドバンテージではある。

　スペック表には含めていないが、iPhone 16eからの耐久性のアップがアピールポイントとなっている。アルミ素材の筐体はiPhone 16eから継続ながら、ディスプレイにはiPhone 17シリーズで用いられている「Ceramic Shield 2」のカバーガラスを採用。また、独自設計のコーティングにより、前世代と比べて耐擦傷性能は3倍としている。

iPhone

ディスプレイのカバーガラスも標準モデルと同じ「Ceramic Shield 2」を採用

MagSafe対応はかなりうれしい！
どんどん増えている各社のアクセサリーを利用できる

　iPhone 17eの進化点でもう1つ大きいのが、MagSafe対応。iPhone 16eでの非対応（ワイヤレス充電は対応）が非常に残念と感じていただけにこれは実に大きい。MagSafeのエコシステムは充電機器以外やサードパーティー製品にも広がりを見せているだけに使い方の幅が格段に広がる。

iPhone

MagSafe対応は大きい！ これでさまざまなアクセサリーが利用可能に

　なお、意見が分かれるであろう部分が、eSIM専用になった点。昨年秋のモデルですでに実施された部分なので、キャリア側の対応では大きなトラブルは起きないだろうが、いろいろとSIMを入れ替えて使いたいマニアにとっては利便性が下がる変化ではある。

　 iPhone 17e iPhone 16e iPhone 17 iPhone 16
容量 256/512GB 128/256/512GB 256/512GB 128/256/512GB
ディスプレー 6.1型有機EL 6.1型有機EL 6.3型有機EL
120Hz対応		 6.1型有機EL
画面解像度 2532×1170
ドット		 2532×1170
ドット		 2622×1206
ドット		 2556×1179
ドット
画素密度 460ppi 460ppi 460ppi 460ppi
コントラスト比 200万:1 200万:1 200万:1 200万:1
最大輝度 800ニト
1200ニト(HDR)		 800ニト
1200ニト(HDR)		 1000ニト
1600ニト(HDR)
3000ニト(屋外)		 1000ニト
1600ニト(HDR)
2000ニト(屋外)
Dynamic Island × ×
サイズ 71.5×146.7
×7.8mm		 71.5×146.7
×7.8mm		 71.5×149.6
×7.95mm		 71.6×147.6
×7.8mm
重量 169g 167g 177g 170g
CPU A19
(GPU4コア)		 A18
(GPU4コア)		 A19 A18
Apple Intelligence
カメラ 48メガ(広角)
／F値1.6		 48メガ(広角)
／F値1.6		 48メガ(広角)
＋12メガ
(超広角)
／F値1.6、2.2		 48メガ(広角)
＋12メガ
(超広角)
／F値1.6、2.2
インカメラ 12メガ
／F値1.9		 12メガ
／F値1.9		 18メガ
（センターフレームカメラ）
／F値1.9		 12メガ
／F値1.9
手ぶれ補正 ○(光学式) ○(光学式) ○(広角：センサーシフト光学式)
生体認証 ○(顔) ○(顔) ○(顔) ○(顔)
5G対応 サブ6
（n1/n2/n3
/n5/n7/n8
/n12/n14/n20
/n25/n26/n28
/n29/n30/n38
/n40/n41/n48
/n53/n66/n70
/n71/n75
/n77/n78/n79）		 サブ6
（n1/n2/n3
/n5/n7/n8
/n12/n20/n25
/n26/n28/n30
/n38/n40/n41
/n48/n53/n66
/n70/n75/n76
/n77/n78/n79）		 サブ6（n1/n2/n3/n5/n7
/n8/n12/n14/n20/n25
/n26/n28/n29/n30/n38
/n40/n41/n48/n53/n66
/n70/n71/n75/n76
/n77/n78/n79）
4G対応周波数 1/2/3/4
/5/7/8/12
/13/14/17/18/
19/20/25/26
/28/29/30/32
/66/71/34
/38/39/40
/41/42/48/53		 1/2/3/4
/5/7/8/12
/13/17/18/19/
20/25/26/28
/30/32/66/34
/38/39/40
/41/42/48/53		 1/2/3/4/5
/7/8/11/12/13
/14/17/18/19
/20/21/25/26
/28/29/30/32
/66/71/34
/38/39/40
/41/42/48/53
4G最大通信速度 ギガビット級
(4×4 MIMO)		 ギガビット級
(4×4 MIMO)		 ギガビット級
(4×4 MIMO)		 ギガビット級
(4×4 MIMO)
Wi-Fi Wi-Fi 6
(2×2 MIMO)		 Wi-Fi 6
(2×2 MIMO)		 Wi-Fi 7
(2×2 MIMO)		 Wi-Fi 7
(2×2 MIMO)
防水防塵 ○(IP68) ○(IP68) ○(IP68) ○(IP68)
FeliCa
SIMサイズ eSIM×2 nanoSIM＋eSIM
(eSIM×2)		 eSIM×2 nanoSIM＋eSIM
(eSIM×2)
コネクター USB-C
(480Mbps)		 USB-C
(480Mbps)		 USB-C
(480Mbps)		 USB-C
(480Mbps)
DP出力 × ×
アクションボタン
カメラコントロール × ×
連続再生時間
（ビデオ/ストリーミング）		 26時間
／21時間		 26時間
／21時間		 30時間
／27時間		 22時間
／18時間
ワイヤレス充電 ○(15W MagSafe、Qi2) ○(Qi) ○(25W MagSafe、Qi2) ○(25W MagSafe、Qi2)
急速充電 20W(30分で最大50％)
カラバリ ブラック、ホワイト、ソフトピンク ブラック、ホワイト ブラック、ホワイト、ミストブルー、セージ、ラベンダー ブラック、ホワイト、ピンク、ティール、ウルトラマリン
　 iPhone 17e 第1世代
iPhone SE		 第2世代
iPhone SE		 第3世代
iPhone SE
容量 256/512GB 16/32/64/128GB 64/128/256GB 64/128/256GB
ディスプレー 6.1型有機EL 4型液晶 4.7型液晶 4.7型液晶
画面解像度 2532×1170
ドット		 1136×640
ドット		 1334×750
ドット		 1334×750
ドット
画素密度 460ppi 326ppi 326ppi 326ppi
コントラスト比 200万:1 800:1 1400:1 1400:1
最大輝度 800ニト
1200ニト(HDR)		 500ニト 625ニト 625ニト
サイズ 71.5×146.7
×7.8mm		 58.6×123.8
×7.6mm		 67.3×138.4
×7.3mm		 67.3×138.4
×7.3mm
重量 169g 113g 148g 144g
CPU A19 Apple A9 Apple A13 Apple A15
Apple Intelligence × × ×
カメラ 48メガ(広角)
／F値1.6		 12メガ(広角)
／F値2.2		 12メガ(広角)
／F値1.8		 12メガ(広角)
／F値1.8
インカメラ 12メガ
／F値1.9		 1.2メガ
／F値2.4		 7メガ
／F値2.2		 7メガ
／F値2.2
手ぶれ補正 ○（光学式） ○（光学式） ○（光学式）
生体認証 ○(顔) ○（指紋） ○（指紋） ○（指紋）
5G対応 サブ6
（n1/n2/n3
/n5/n7/n8
/n12/n20/n25
/n26/n28/n29
/n30/n38/n40
/n41/n48/n53
/n66/n70/n75
/n76/n77
/n78/n79）		 サブ6（n1/n2
/n3/n5/n7
/n8/n12/n20
/n25/n28/n30
/n38/n40/n41
/n48/n66/n77
/n78/n79）
4G対応周波数 1/2/3/4
/5/7/8/12
/13/17/18/19/
20/25/26/28
/30/32/66/34
/38/39/40
/41/42/48/53		 1/2/3/4
/5/7/8/12
/17/18/19
/20/25/26/28
/38/39/40/41		 1/2/3/4
/5/7/8/11
/12/13/17/18
/19/20/21/25
/26/28/29/30
/32/66/34/38
/39/40/41
/42/46/48		 1/2/3/4
/5/7/8/11
/12/13/17/18
/19/20/21/25
/26/28/30/32
/66/34/38/39
/40/41/42
/46/48
最大通信速度 ギガビット級
(4×4 MIMO)		 下り150Mbps ギガビット級
(2×2 MIMO)		 2×2 MIMO
Wi-Fi Wi-Fi 6
(2×2 MIMO)		 a/b/g/n/ac
(2.4／5GHz)		 Wi-Fi 6
(2×2 MIMO)		 Wi-Fi 6
(2×2 MIMO)
防水防塵 ○(IP68) × ○（IP67） ○（IP67）
FeliCa ×
SIMサイズ eSIM×2 nanoSIM nanoSIM＋eSIM nanoSIM＋eSIM
(eSIM×2)
コネクター USB-C
(480Mbps)		 Lightning Lightning Lightning
連続再生時間
（ビデオ/ストリーミング/音楽）		 26時間
／21時間
――		 13時間
――
／50時間		 13時間
／8時間
／40時間		 15時間
／10時間
／50時間
ワイヤレス充電 ○(15W MagSafe、Qi2) × ○（Qi） ○（Qi）
カラバリ ブラック、ホワイト、ソフトピンク シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド ブラック、
ホワイト、
PRODUCT RED、
ホワイト		 スターライト、
ミッドナイト、
PRODUCT RED
 

