【詳細表でわかる】iPhone 17eとiPhone 16e/17/16/SEをスペック比較！ 予想以上の進化の17e

廉価版iPhoneという位置づけの「iPhone 17e」が昨年に続いて登場！ 上位モデルと同じ最新CPUのA19を搭載するほか、新色のソフトピンクが追加。最低容量が256GBとなりつつ、価格はiPhone 16eと同じ9万9800円で、“買い”な1台はほぼ確定！

そこで本記事では、iPhone 16eを始め、iPhone 16／17の各標準モデル、さらに歴代iPhone SEとを詳細スペック表で比較して、変更点や進化点を詳しくチェックした。

256GBモデルが標準に それで価格は変わらず

iPhone 14ベースなのは変わらず、カメラもハードは同じ

まずはモデル構成。標準モデルのiPhone 17と同じく、最低容量が256GBに。それでいて、価格はiPhone 16eの128GBモデルと同じ9万9800円。これは実質値下げとも言える進化！ 半導体価格が激しく高騰する中、これは完全にサプライズとなった。

続いて筐体デザイン。今回のスペック表には含まれないが、本体サイズなどから、iPhone 16eに引き続きiPhone 14をベースにしているのは明らか。Face ID／フロントカメラ部分がノッチのままで、6.1型有機ELの解像度や本体サイズなども同じ。iPhone 17はiPhone 16と比べて、額縁部分が細くなり、画面サイズがアップしているが、そういった進化はiPhone 16eとiPhone 17eとの間にはない。ProMotionにももちろん非対応だ。

カメラのハードウェアについてもスペック上はiPhone 16eと同じでレンズは1つ。ただし、これは4800万画素の高画素タイプなので、iPhone 14以前と比べた場合は、センサーの中央部分のみを使う、画質を落とさない光学2倍相当の望遠撮影が可能など、利便性は十分だろう。また、撮影機能については、ポートレート撮影後にフォーカス位置を変える機能が追加されている（標準モデルでは以前から搭載）。

フロントカメラについては、iPhone 17／17 Proで導入された、正方形のセンサーを用いて縦持ちのまま横長の写真が撮影できる「センターフレームカメラ」は搭載されず。従来の性能に留まっている。

CPUが最新世代のA19になったのは大きい

モバイル通信用モデムはアップル独自チップの第2世代に

続いてはCPU。iPhone 17に搭載されるのと同じ最新世代の「A19」を搭載。ただし、差別化のためかGPUのコア数が1つ少ない4コアになっているのは、iPhone 16とiPhone 16eの関係と同じ。

また、セルラー用モデムとして、iPhone Airにも搭載された同社独自開発の「C1X」を搭載。iPhone 16eに採用の第一世代の独自開発モデム「C1」と比べて最大2倍高速、クアルコム製モデムを搭載するiPhone 16 Proと比べて、消費電力を30％削減し、バッテリー動作時間にプラスとする。一方で、4Gでの1.5GHz帯（バンド11/21）はiPhone 16eに続き非サポート。大きな影響は考えにくいが、iPhone 17に対する、ディスアドバンテージではある。

スペック表には含めていないが、iPhone 16eからの耐久性のアップがアピールポイントとなっている。アルミ素材の筐体はiPhone 16eから継続ながら、ディスプレイにはiPhone 17シリーズで用いられている「Ceramic Shield 2」のカバーガラスを採用。また、独自設計のコーティングにより、前世代と比べて耐擦傷性能は3倍としている。

MagSafe対応はかなりうれしい！

どんどん増えている各社のアクセサリーを利用できる

iPhone 17eの進化点でもう1つ大きいのが、MagSafe対応。iPhone 16eでの非対応（ワイヤレス充電は対応）が非常に残念と感じていただけにこれは実に大きい。MagSafeのエコシステムは充電機器以外やサードパーティー製品にも広がりを見せているだけに使い方の幅が格段に広がる。

なお、意見が分かれるであろう部分が、eSIM専用になった点。昨年秋のモデルですでに実施された部分なので、キャリア側の対応では大きなトラブルは起きないだろうが、いろいろとSIMを入れ替えて使いたいマニアにとっては利便性が下がる変化ではある。

iPhone 17e iPhone 16e iPhone 17 iPhone 16 容量 256/512GB 128/256/512GB 256/512GB 128/256/512GB ディスプレー 6.1型有機EL 6.1型有機EL 6.3型有機EL

120Hz対応 6.1型有機EL 画面解像度 2532×1170

ドット 2532×1170

ドット 2622×1206

ドット 2556×1179

ドット 画素密度 460ppi 460ppi 460ppi 460ppi コントラスト比 200万:1 200万:1 200万:1 200万:1 最大輝度 800ニト

1200ニト(HDR) 800ニト

1200ニト(HDR) 1000ニト

1600ニト(HDR)

3000ニト(屋外) 1000ニト

1600ニト(HDR)

2000ニト(屋外) Dynamic Island × × ○ ○ サイズ 71.5×146.7

×7.8mm 71.5×146.7

×7.8mm 71.5×149.6

×7.95mm 71.6×147.6

×7.8mm 重量 169g 167g 177g 170g CPU A19

(GPU4コア) A18

(GPU4コア) A19 A18 Apple Intelligence ○ ○ ○ ○ カメラ 48メガ(広角)

／F値1.6 48メガ(広角)

／F値1.6 48メガ(広角)

＋12メガ

(超広角)

／F値1.6、2.2 48メガ(広角)

＋12メガ

(超広角)

／F値1.6、2.2 インカメラ 12メガ

／F値1.9 12メガ

／F値1.9 18メガ

（センターフレームカメラ）

／F値1.9 12メガ

／F値1.9 手ぶれ補正 ○(光学式) ○(光学式) ○(広角：センサーシフト光学式) 生体認証 ○(顔) ○(顔) ○(顔) ○(顔) 5G対応 サブ6

（n1/n2/n3

/n5/n7/n8

/n12/n14/n20

/n25/n26/n28

/n29/n30/n38

/n40/n41/n48

/n53/n66/n70

/n71/n75

/n77/n78/n79） サブ6

（n1/n2/n3

/n5/n7/n8

/n12/n20/n25

/n26/n28/n30

/n38/n40/n41

/n48/n53/n66

/n70/n75/n76

/n77/n78/n79） サブ6（n1/n2/n3/n5/n7

/n8/n12/n14/n20/n25

/n26/n28/n29/n30/n38

/n40/n41/n48/n53/n66

/n70/n71/n75/n76

/n77/n78/n79） 4G対応周波数 1/2/3/4

/5/7/8/12

/13/14/17/18/

19/20/25/26

/28/29/30/32

/66/71/34

/38/39/40

/41/42/48/53 1/2/3/4

/5/7/8/12

/13/17/18/19/

20/25/26/28

/30/32/66/34

/38/39/40

/41/42/48/53 1/2/3/4/5

/7/8/11/12/13

/14/17/18/19

/20/21/25/26

/28/29/30/32

/66/71/34

/38/39/40

/41/42/48/53 4G最大通信速度 ギガビット級

(4×4 MIMO) ギガビット級

(4×4 MIMO) ギガビット級

(4×4 MIMO) ギガビット級

(4×4 MIMO) Wi-Fi Wi-Fi 6

(2×2 MIMO) Wi-Fi 6

(2×2 MIMO) Wi-Fi 7

(2×2 MIMO) Wi-Fi 7

(2×2 MIMO) 防水防塵 ○(IP68) ○(IP68) ○(IP68) ○(IP68) FeliCa ○ ○ ○ ○ SIMサイズ eSIM×2 nanoSIM＋eSIM

(eSIM×2) eSIM×2 nanoSIM＋eSIM

(eSIM×2) コネクター USB-C

(480Mbps) USB-C

(480Mbps) USB-C

(480Mbps) USB-C

(480Mbps) DP出力 × × ○ ○ アクションボタン ○ ○ ○ ○ カメラコントロール × × ○ ○ 連続再生時間

（ビデオ/ストリーミング） 26時間

／21時間 26時間

／21時間 30時間

／27時間 22時間

／18時間 ワイヤレス充電 ○(15W MagSafe、Qi2) ○(Qi) ○(25W MagSafe、Qi2) ○(25W MagSafe、Qi2) 急速充電 20W(30分で最大50％) カラバリ ブラック、ホワイト、ソフトピンク ブラック、ホワイト ブラック、ホワイト、ミストブルー、セージ、ラベンダー ブラック、ホワイト、ピンク、ティール、ウルトラマリン