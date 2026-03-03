Radeon RX 9070 XT 16GBが1.3万円引き　Amazon新生活セール

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
3月3日から先行セールが始まった2026年の「Amazon新生活セール」に、ASRockの「Steel legend Dark RX 9070 XT 16G」が登場した。セール価格は10万7800円。参考価格の11%オフ（1万3210円引き）だ。
主なスペックは以下のとおり。
●ASRock Steel legend Dark RX 9070 XT 16G
グラフィックコア：AMD Radeon RX 9070 XT
ブーストクロック：最大2970MHz
ゲームクロック : 2400MHz
ビデオメモリー：16GB（GDDR6）
インターフェース：PCIe 5.0
映像出力：DisplayPort x 3／HDMI x 1
最大解像度：7680 x 4320
最大同時映像出力数：4画面
サイズ：298 x 131 x 58 mm
占有スロット：2.9スロット
