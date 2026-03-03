Radeon RX 9070 XT 16GBが1.3万円引き　Amazon新生活セール

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

3月3日から先行セールが始まった2026年の「Amazon新生活セール」に、ASRockの「Steel legend Dark RX 9070 XT 16G」が登場した。セール価格は10万7800円。参考価格の11%オフ（1万3210円引き）だ。

主なスペックは以下のとおり。