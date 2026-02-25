ステーキ320円値下げも！ご飯、サラダ食べ放題の「やっぱりステーキ」価格改定でリーズナブルに

沖縄発のステーキチェーン「やっぱりステーキ」は3月2日より、グランドメニューの一部価格を改定します。

ロースステーキを最大320円値下げ

今回の価格改定では、人気メニューのロースステーキを対象に最大320円値下げします。しっかり肉を食べたいが、気軽な価格で楽しみたいという需要を踏まえ、日常的に選びやすいメニューとして見直しました。

■ロースステーキ

100g 従来1400円→新価格1390円

140g 従来1800円→新価格1680円

200g 従来2200円→新価格1980円

300g 従来2800円→新価格2480円

※スープ、サラダ、ご飯食べ放題付き



また、同店の特徴的な仕組みである「替え肉」も価格を見直し、よりリーズナブルな価格へと変更します。

一方で、人気ナンバー1メニューの「やっぱりステーキ（ミスジ）」は価格を据え置きに。原価上昇の影響を受けながらも、看板商品としての位置づけを重視したといいます。

スープ、サラダ、ご飯は食べ放題付き

今回の価格改定は原材料費や物流費の高騰が続く中で、食べる量やスタイルに合わせて選びやすい価格設定を目指した対応としています。



ロースステーキを「超お得ステーキ」と位置づけた点が特徴で、300gを選択した場合は従来より320円もお得に楽しめます。しかも、やっぱりステーキではスープ、サラダ、ご飯が食べ放題。コスパ重視の人には注目の内容です。



値上げの話題が多い中で、あえて値下げや据え置きを選んだやっぱりステーキ。沖縄発のチェーンですが、現在は沖縄県内だけでなく、北海道から九州まで全国各地に出店が広がっています。あなたの街のやっぱりステーキをチェックしてみてはどうでしょう！

※価格は税込み表記です。