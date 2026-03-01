てんや春限定「たれづけ豚ロース天丼」がおいしそ！「豚丼」→「天丼」に

てんやは3月5日より、春の期間限定メニュー「たれづけ豚ロース天丼」や、「春ご馳走天丼」「桜海老のかき揚げそば」を販売します。

北海道グルメ「豚丼」が天丼に！

▲たれづけ豚ロース天丼（みそ汁付） 豚ロース天 3枚 960円、4枚 1260円、5枚 1560円

北海道十勝地方の名物「豚丼」をイメージした天丼です。北海道産ブランド豚「ゆめの大地」を使用し、豚ロース天をてんや特製の丼たれにくぐらせて提供します。

香ばしい衣とたれを組み合わせ、ご飯が進む味わいに仕上げたといいます。豚ロース天は3枚から5枚まで選べます。

また、彩りと食感のアクセントとして北海道産グリーンピースを添えています。

▲たれづけ豚ロース天丼（小）藪そばサービスセット（みそ汁付） 豚ロース天 3枚 1270円、4枚 1570円、5枚 1870円

▲たれづけ豚ロース天丼弁当（お新香付） 豚ロース天 3枚960円、4枚 1260円、5枚 1560円

季節限定「春ご馳走天丼」や「桜海老のかき揚げそば」も！

▲春ご馳走天丼（みそ汁付） 1690円

天然大海老、活〆一本穴子、北海道産帆立、和歌山県産紀州南高梅、広島菜を盛り合わせた季節限定の天丼です。複数の食材を組み合わせた構成としています。

▲桜海老のかき揚げそば 930円、とろろ付 1090円

旬の「桜海老」を使用したかき揚げと藪そばを組み合わせた一杯です。そばは冷への変更が可能で、うどんへの変更にも対応します。持ち帰りでの販売はありません。



また、「海老と4種の北海道産天丼」も発売します（関連記事）。

北海道産ブランド豚を天丼で堪能！

今回の春限定メニューの中でも、「たれづけ豚ロース天丼」は存在感のある一杯です。北海道産ブランド豚「ゆめの大地」を使い、天ぷらにしてから丼たれにくぐらせることで、ご飯が進みそうな一杯に仕上がっています。

豚ロース天の枚数を選べるのもうれしいですね！ 4月下旬までの期間限定メニューなので、気になる人は早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。