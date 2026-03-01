このページの本文へ

3月2日～4日

500円ラーメン、500円ラー餃セットも！幸楽苑で3日間「郡山ブラックフェア」

2026年03月01日 11時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　ラーメンチェーン「幸楽苑」は、3月2日～4日の3日間限定で、「郡山ブラックフェア」を開催します。

「郡山ブラック」が500円！らーめん餃子セットも！

　日頃のお客さんへの利用への感謝を込めたフェアとして、幸楽苑の本社がある福島県のご当地ラーメンとして知られる「郡山ブラック」を、ワンコイン価格で提供します。本年で2度目の開催。

　期間中は、「郡山ブラック」と「郡山ブラック素らーめん餃子セット」の2品を、いずれも500円で販売します。

▲郡山ブラック　500円

　郡山市のご当地ラーメン「郡山ブラック」は、黒いスープが特徴の醤油ラーメンです。

　幸楽苑では、熟成させたたまり醤油を使用し、見た目のインパクトに反して、煮干しや鰹、昆布の和風だしを合わせることで、あっさりとした口当たりと、旨みやコクを感じられるよう仕上げたといいます。

▲郡山ブラック素らーめん餃子セット　500円

　郡山ブラックの素らーめんに餃子を組み合わせたセットです。フェア期間中は単品と同価格で提供します。

漆黒スープの郡山ブラックが500円！

　なお、「郡山ブラック」は、地域で受け継がれてきた食文化として評価され、令和5年に文化庁が選定する「100年フード」に認定されています。

　黒いスープが印象的な郡山ブラックを、500円で楽しめます。「気になっていたけれど、まだ試したことがない」という人にとっても、手に取りやすい機会となっています。

　3日間限定なので、気になる人はタイミングを合わせて立ち寄ってみては？

※価格は税込み表記です。

