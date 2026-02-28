全部乗せ無料！三田製麺所「三田の日」3月は拡大開催、3がつくは全部お得に！

つけ麺チェーン「三田製麺所」は、毎月恒例の「三田の日」企画を3月は特別に拡大開催します。通常は“3日”のみ実施しているところ、3月に限り3日、13日、23日の3日間に実施します。

お得な「三田の日」3月は3が付く日に開催

「三田の日」は、公式アプリやX、Instagramで配信するクーポン画像、または対象のSNS画像を提示すると、全部乗せトッピングが無料になる企画です。

対象となるトッピングは、味玉、チャーシュー、メンマ、海苔です。麺類を注文した人が利用できます。

三田製麺所は、3月が「3のつく月」であることから、より多くの人につけ麺を楽しんでもらう機会として、今回の拡大開催を決めたとしています。実施店舗は国内の三田製麺所全店です。



クーポンは会計時または食券回収時に提示が必要で、他のクーポンとの併用はできません。券売機店舗、モバイルオーダー店舗ともに、注文時またはスタッフへの声がけで利用できます。





■3がつく日は“三田の日” 詳細

実施日：3月3日、13日、23日

実施店舗：国内の三田製麺所全店

対象：麺類を注文した人

内容：

・公式アプリ・X・Instagramにて全部乗せ（味玉・チャーシュー・メンマ・海苔）クーポン画像を配信

・クーポンや対象の公式SNS画像の提示で、全部乗せトッピングを無料で提供

つけ麺好きは要チェック

つけ麺を頼んだときに、全部乗せを無料で楽しめるのは魅力的！ 3月は実施日が3回あるので、タイミングを逃しにくいのもうれしいポイントです。

いつもの一杯を少しだけ豪華にしたい日や、久しぶりにつけ麺を食べたくなった日に、立ち寄ってみては？

※価格は税込み表記です。