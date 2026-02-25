フューチャーモデルは2月25日、AIウェアラブルデバイスを開発している「Rokid（ロキッド）」が開発したスマートAIグラス「Rokid スマート AI グラス」を、日本市場に独占投入すると発表した。

2月26日11時からクラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」にて先行販売を開始予定。クラウドファンディング終了後は、日本の個人・法人ユーザー双方に向けた本格展開を目指すという。

Rokidは、2014年に設立された拡張現実およびAI領域におけるグローバルテクノロジー企業だ。現在は世界100以上の国・地域において、コンシューマー、開発者、企業向けに製品およびソリューションを提供している。

Rokid スマート AI グラスは、重さ約49gと軽量ながら、イヤフォン、レコーダー、カメラ、翻訳機といった複数の機能を備えたスマートグラスだ。これらの機能にAIとARを加えることで、利便性をかなりアップさせているのも特徴となっている。

GPT-5とGeminiをはじめとした複数のAIモデルを搭載

目の前の物を音声で解説

Rokid スマート AI グラスでは、最新のGPT-5やGeminiを始めたとした複数のAIモデルが搭載されており、“見る・話す・聞く”に最適化されたAIアシスタントとして機能する。気になるものに視線を向けて「Hi Rokid、これ何？」と話しかけるだけで、その場でAIが対象を認識し、料理や観光スポット、歴史的建造物、ビジネス用語、スポーツ中継など、幅広いテーマを文字と音声でわかりやすく解説する。

また、ショートカットに登録すれば、声を出さずにフレームをタッチするだけでAI検索を起動できる。