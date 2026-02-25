AMD Ryzen 9000対応B850が進化　MSI「MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II」登場

エムエスアイコンピュータージャパンは2月27日より、AMD Ryzen 9000シリーズプロセッサー対応のB850チップセット搭載マザーボード「MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II」と「PRO B850-S EVO WIFI」の2モデルを発売する。価格はそれぞれ50,980円と29,980円となる。

MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI IIは、シンプルかつ洗練されたブラックデザインが印象的で、LED装飾を排除した質実剛健なメインストリームモデルとして登場する。最大ゲーム性能を15%向上させることが可能な外部クロックジェネレーター「OC ENGINE」を搭載しており、80Aの電源回路と拡張ヒートシンクが最新CPUのポテンシャルを最大限引き出すという。加えてPCIe 5.0接続に対応し、最新のグラフィックスカードやM.2 SSDの性能をフルに活用できる。さらに、ツールレスでM.2デバイスの交換が可能なEZ M.2 Clip II & EZ M.2 Shield Frozr IIが装備されており、5G LAN + Wi-Fi 7による高速なネットワーク通信が可能だ。

PRO B850-S EVO WIFIは、どんな環境にも溶け込むシンプルなデザインと高品質な構成を持ち、ビジネスからゲームまで幅広く対応できるスタンダードモデルだ。PCIe 5.0接続を活用することでハイエンドパーツの性能を最大限引き出し、MSI独自のEZ DIY設計により自作PC初心者にも優しい作りになっている。また、大容量64MBのBIOS ROMを搭載し、将来のAM5 CPUへのスムーズな対応を実現する。マグネットスタンド内蔵のEZ Wi-Fiアンテナを付属し、取り付けも簡単だ。