【新製品】アユート、波状パネルで冷却性能を高めたInWin製ATXケース「DLITE」を発売

アユートは台湾のPCパーツメーカー「InWin」より、新たなPCケース「DLITE」を2月27日に発売する。この新製品は、Mocha Bronze（ブラウン）とLilac Silver（パープル）の2色があり、市場想定価格は19,980円である。DLITEは、前モデルDUBILIのデザイン性を引き継ぎつつ、軽量化を図ったATXケースで、フロントパネルには波状の凹凸加工が施されている。

DLITEは、独自の波状デザインを持つフロントパネルによりエアフローの最適化が図られている。このデザインはエアフローだけでなく、スタイリッシュな外観を演出。グレーサイドパネルと3mm厚のアルミニウムプレートが組み合わさることで、ハイエンド構成に対応するPCケースが完成した。PCIeスロットを8つ装備し、グラフィックカードは380mmまで対応するため、高性能なPCを組みたいユーザーに適している。

ケースの内部設計もユーザー目線で作られており、120mmケースファンを最大12基、水冷クーラーを最大360mmまで装着可能という冷却性能の高さが際立つ。また、トップとボトムには着脱可能なマグネット式ダストフィルターが設置されており、メンテナンスも容易だ。さらに、背面コネクターマザーボードに対応しているので、ASUSやMSI、GIGABYTEなど、内部を美しく「魅せる」構成が可能だ。