MSI PRO B550M-B／B550M-A PRO登場｜Ryzen 5000対応・M.2 Gen4搭載で11,980円から

エムエスアイコンピュータージャパンは2月27日より、新たなAMD Ryzen対応マザーボード「PRO B550M-B」と「B550M-A PRO」を発売する。両製品ともにコストパフォーマンスに優れたDDR4メモリ対応のAM4ソケットを備え、AMD Ryzen 3000、4000、5000シリーズプロセッサーに対応する。PRO B550M-Bの価格は13,980円、B550M-A PROは11,980円。

PRO B550M-Bは5V ARGBヘッダーを搭載しているため、接続したLEDデバイスをMSI Mystic Light経由で自由に制御できる。また、フロントUSB Type-C用ヘッダーを装備しており、最新のPCケースとの組み合わせで便利に利用可能だ。さらに、金属補強済みのSteel Armor仕様のPCIeスロットが装備されており、大型グラフィックスカードをしっかりと保持し、2基のM.2スロットも提供する。

もう一方のB550M-A PROは、PCBに2oz銅層を採用して回路伝送の安定性と放熱性を向上させている。また、EZ Debug LEDを搭載し、トラブル発生時の原因を迅速に特定可能だという。この製品にもSteel Armor仕様のPCIeスロットと、M.2 Gen4スロットが搭載されており、高速なM.2 SSDを活用できる。

価格帯を抑えつつ高パフォーマンスなPCを組み立てることを目指すユーザーにとって、今回のマザーボード2機種は魅力的な選択肢となるだろう。