縦も横も一気にスクロール。作業効率を高めるサンワの新型トラックボール

サンワサプライが運営する「サンワダイレクト」直販サイトにて、新たな「Bluetoothトラックボール 400-MAWBTB230」が発売された。このトラックボールは、エルゴノミクス形状を採用し、手首への負担を軽減する設計になっている。価格は7,710円（税抜）。

この新製品は、縦長のWebページやドキュメントをストレスなく閲覧できる「高速スクロール機能」と、Excelなどの横に長いデータをスムーズに移動できる「チルトホイール」を搭載している。これによりデスクワークの効率が向上し、画面移動のストレスが軽減されるという。

また、人間工学に基づいたデザインで、手首を自然な54度の傾斜角に保ちながら使用できる。これにより腱鞘炎のリスクを減少させ、腕や肩への負担も軽減される。手の形にフィットするデザインにより、長時間の作業でも快適に使用可能だ。

接続に関しても優れており、BluetoothとUSBで合計3台のデバイスを同時に切り替えて使用することが可能である。本体底面のボタンで簡単に切り替えができ、会社のPC、自宅のPC、タブレットなどをシームレスに操作できる。さらに、静音スイッチを採用したことで、オフィスや静かな場所でも安心して使用できるのも特徴だ。

本製品はUSB Type-Cケーブルで充電可能なため、電池交換の必要がなく、充電しながらの使用も可能だ。ボタンの割り当てを自由にカスタマイズでき、作業内容に合わせてDPIを5段階で切り替え可能。