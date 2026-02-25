このページの本文へ

Acer、1500R湾曲＆最大240Hz対応「Nitro ED0」発売　34型UWQHD／27型FHDの全3モデル

2026年02月25日 11時00分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

　日本エイサーは、ゲーミングブランドNitroから、湾曲1500Rデザインを採用した新しいゲーミングモニター「Nitro ED0」シリーズを2月24日より発売した。ラインアップには34インチウルトラワイドUWQHDモデル「ED340CURJ0bmiipx」「ED340CURW0bmiipx」と、27インチフルHDモデル「ED270W0bmiipx」の計3機種が含まれ、販売はAcer公式オンラインストア、Acerダイレクト、Amazonで行われる。

　Nitro ED0シリーズの大きな特徴は1500Rの湾曲ディスプレイによる没入感だ。このデザインによって、画面全体を自然に捉えやすくし、視線の移動を最小限に抑えることで、ゲームプレイ時により迫力ある映像を楽しめる。加えて、最大240Hzの高リフレッシュレート対応モデルもあり、動きの速いシーンでも滑らかでクリアなビジュアルを提供する。

　技術的な特長として、Nitro ED0シリーズは1ms（VRB）の高速応答に対応し、動きの速いシーンでも残像感を抑制する。また、AMD FreeSync Premium対応により、映像の乱れやティアリングを軽減し、スムーズな描画を実現。さらにHDR10対応により、明暗差のあるシーンでの階調表現が豊かになる。これにより、ゲームだけでなく映像視聴時にも高品質な視覚体験を提供するという。

　各モデルは、高度な接続性を提供するため、HDMI 2.1およびDisplayPort 1.4が装備されており、多様なデバイスとの互換性が確保されている。さらに、スピーカー内蔵により、外部スピーカーがなくても快適に音声を楽しむことができる。ブルーライトシールドやフリッカーレス機能も備え、長時間の利用でも目の負担を軽減する設計だ。 

