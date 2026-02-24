USBポートが足りない人へ──エレコムの7ポートUSBハブ登場、Type-C×3搭載で4,980円

エレコムは3月上旬より、USB機器を7台同時に接続可能な「7ポートUSBハブ」を発売する。価格は4,980円。

この新発売のUSBハブは、USB-A×4ポートとUSB Type-C×3ポートの合計7ポートを搭載し、パソコンのUSBポート不足を解消する。高速通信を可能にするUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、マウスやキーボード、USBメモリ、SSDなどの外付けストレージをまとめて接続できる。ケーブル一体型の設計で、ケーブルを忘れたり紛失したりする心配がないのも特徴的だ。

付属の変換アダプターにより、パソコン側のポートがUSB-AでもUSB Type-Cでも対応できる点もユーザーにとって便利だ。また、別途AC充電器を接続することでセルフパワー(合計15W以内)での動作が可能となり、安定した電源供給が得られる。

筐体はアルミ素材を使用し、放熱性と耐ノイズ性に優れた設計になっており、高級感ある外観も提供する。

購入方法については、エレコムダイレクトショップをはじめ、Amazonやヨドバシ.com、ビックカメラ.comなどのオンラインストアからも購入可能だ。詳細については、公式ページにて確認できる。