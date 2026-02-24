静かで冷える。DeepCool「FD12 V2」は1,380円で買える次世代ケースファン

アユートが正規代理店を務める中国のPCパーツメーカーDeepCoolは、革新的な冷却性能と静音性を誇るケースファン「FD12 V2」と「FD12 V2 3IN1」を2月27日に発売する。単品モデル「FD12 V2」（1,380円）と3個入りパック「FD12 V2 3IN1」（3,980円）の2製品がラインナップされ、共にブラックカラーで展開される。

「FD12 V2」シリーズは、ファンブレード先端を部分的に一体化した「セミ・インテグラルブレード」構造を採用。ブレードとフレームの隙間をしっかりシールし、エアフロー効率の最適化と風量・静圧の強化を図っている。この構造により、音響特性も改善され、耳に優しいサウンドプロファイルを実現する静音性能を備えている。

また、3相4極6スロットモーターと長寿命Hydro Bearingを搭載し、冷却性を高めつつ静音動作が可能だ。さらに、従来のモデルからモーター内部を最適化することで、ファンの有効送風エリアが約7％拡大し、放熱効率も向上している。0 RPMスタート／ストップ機能により、低PWM時にファンが静止し、無音動作と省電力を実現する。

フレーム素材にPBT系強化複合素材、ファンブレードにはポリカーボネートを採用し、全体の精度と均一性を高め、耐久性と静音性を強化する仕組みが施されている。四隅のゴムパッドが振動を抑え、騒音を軽減する。デイジーチェーン接続にも対応し、すっきりしたケーブル管理が可能だ。本製品には5年保証が付いており、安心して使うことができる。