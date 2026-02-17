格闘技イベント「RIZIN（ライジン）」のリングに華を添える「RIZINガール2026」に選出された倉沢しえり（くらさわ・しえり）さんが、5th DVD「SHERIE」（発売元：エスデジタル、収録時間：119分、価格：4620円）の発売記念イベントを2月8日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

球場でビールの売り子のバイトをすることで知られる倉沢さんが、RIZINガール就任というこれまでにない挑戦で多くのファンを驚かせたが、こうしてグラビア活動も変わらずに続けてくれるのはうれしい限り。10月に宮崎県で撮影された1年ぶりの5th DVDは、交際中の彼氏（＝視聴者）との南国旅行がテーマである。

――オススメは？

【倉沢しえり】 1つ目は（カルバン・クラインの）黒のビキニショーツ姿で腕立て伏せをするシーンです。汗を流して艶っぽさも出したかったのですが、運動音痴なところが出てしまい、「思っていたのとちゃうわ！」と内心でツッコミ。自分らしさが出せたシーンになりました。

――2つ目は？

【倉沢しえり】 売り子の仕事で培ったことを活かし、ビールを注いで一緒に乾杯して、晩酌を楽しむシーンです。本物のアルコールだったし、少し酔って顔が赤くなる私が見られるところを推したいです。「甘える感じの彼女になろう」とがんばりました。

――ほか注目は？

【倉沢しえり】 「制服で誘惑しちゃおうかな」と、清楚な白のブレザー姿で魅せるシーンです。名門校っぽい印象のデザインに憧れもあったし、「お嬢様になれているかな？」「似合っているかな？」と思いながら取り組んでいました。前作に制服姿は収録されていないので卒業だと思っていましたが、20代のうちはまだ着たいと思います（笑）。

――RIZINガール就任についても。

【倉沢しえり】 ここ数年、お笑いなどのバラエティーに挑戦していましたが、2026年メンバーに選んでいただけたことに感謝です。RIZINガールには歌って踊るアイドル的な活動もありますし、未知の世界でさらに自分を磨いていきたいです。

3月7日に有明アリーナで開催される「RIZIN.52」が、RIZINガールとしての初お披露目。総勢13人のうち2026年からの新メンバーは8人いるが、SKE48で活躍した石川花音（いしかわ・かのん）さん、グラビアで存在感を発揮する新田妃奈（にった・ひな）さんら豪華な顔ぶれ。ビールの売り子の仕事をを継続しながら、倉沢さんがどこまで人気を伸ばせるか注目だ。